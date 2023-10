L’ancienne ville souterraine « la plus avancée au monde » abritant 20 000 habitants avec des poêles et des caves chics entièrement découverts pour la première fois

L’ancienne ville souterraine « la plus avancée du monde », équipée de poêles et de caves modernes, a été découverte pour la première fois.

Les archéologues turcs ont découvert le complexe perdu depuis longtemps et qui aurait été utilisé comme sanctuaire pendant l’Empire romain.

Des archéologues turcs sont tombés par hasard sur la ville souterraine « la plus avancée du monde » en Turquie Crédit : Getty

La ville s’appelle Sarayini, ce qui se traduit par « palais » en anglais. Crédit : Getty

Les fouilles de la ville souterraine à plusieurs niveaux ont mis au jour des cheminées, des lampadaires et des caves Crédit : Getty

Les pierres anciennes remontent à la période romaine dans le district de Sarayonu à Konya, en Turquie Crédit : Getty

Nommée Sarayini, la vaste ville est remplie de pièces et de couloirs souterrains et couvre environ 215 000 pieds carrés.

Enfoui sous ce qui est aujourd’hui le quartier de Sarayonu, dans la zone métropolitaine de Konya en Turquie, se trouve le labyrinthe de 30 chambres.

On pense que la ville a abrité 20 000 habitants au VIIIe siècle, alors que les chrétiens et les musulmans étaient persécutés par l’Empire romain et avaient besoin d’être protégés contre les raids.

Mais la découverte a été encore plus choquante car les anciens espaces de vie étaient effrayants et décorés de meubles modernes.

Ceux-ci comprenaient des poêles, des cheminées, des zones de stockage, des supports de lampes, des caves, des systèmes de ventilation et même des puits d’eau.

Lors des fouilles, les archéologues sont également tombés sur un large passage qui, selon les experts, est une « rue principale ».

Sur les côtés du couloir, il y aurait de nombreuses galeries, avec un réseau de couloirs complexes reliant les galeries.

Cependant, en raison de la petite taille des galeries, les experts estiment que les habitants étaient peut-être sous-alimentés et n’avaient donc pas besoin de beaucoup d’espace.

Mais la taille gigantesque de la ville a également suscité des théories selon lesquelles un ancien palais aurait pu être découvert.

Hasan Uğuz, archéologue des musées de Konya qui dirige les fouilles, a déclaré aux médias locaux : « Nous ne pensions pas que cela pourrait s’étendre sur une zone aussi vaste ».

« Nous avons observé qu’en raison de la conception architecturale vaste, confortable, interconnectée et de haute qualité de l’auberge, elle ressemble à un palais, ce qui nous amène à la conclusion qu’elle s’appelle Sarayini pour cette raison », a-t-il ajouté.

Sarayini se traduit par palais en turc.

Des fouilles ont eu lieu sur le site de Sarayini au cours des deux dernières années, mais n’ont pas été entièrement explorées en raison de sa taille.

Uğuz estime que les travaux d’excavation de cette année ont fait une différence en déterminant l’ampleur réelle de la ville souterraine.

Les villes souterraines voisines de Sarayini étant situées entre trois et sept milles, les recherches pour savoir si les complexes peuvent être connectés sont toujours en cours.

Cela survient après qu’un homme ait découvert l’une des plus grandes villes souterraines du monde, où vivaient 20 000 personnes, alors qu’il poursuivait ses poulets.

L’homme non identifié est tombé par hasard sur l’ancienne métropole alors qu’il poursuivait sa volaille en fuite dans sa maison de Cappadoce, en Turquie.

Plus de 600 propriétés privées situées en surface possédaient des entrées reliées à la société souterraine.

Un autre propriétaire est tombé par hasard sur une métropole souterraine secrète alors qu’il rénovait le sous-sol de sa maison.

Un homme de la ville turque de Derinkuyu a frappé son mur avec un marteau et a découvert un immense tunnel qui menait à des salles et des chambres communicantes.

Et une « ville espionne » souterraine située sous Londres, remplie des secrets de la nation, pourrait également être bientôt ouverte au public.

Une série de tunnels d’un kilomètre de long creusés pendant le Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale est en passe de devenir une attraction touristique de plusieurs millions de livres.

Parmi les tronçons de tunnels, 30 chambres ont été découvertes jusqu’à présent Crédit : Getty