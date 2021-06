L’ancienne vidéo d’enseignement de Sanjay Dutt, « Mardangiri », refait surface et crie à la masculinité toxique

Rien sur Internet n’a jamais vraiment disparu. Même si vous n’êtes pas Jofra Archer et que vous avez des tweets de prédiction sur tout. Il y a de fortes chances que si vous avez déjà publié quelque chose de problématique sur Internet, il existe une preuve de son existence, même si vous avez fait une suppression incorrecte et que vous avez depuis changé de position. L’acteur de Bollywood Sanjay Dutt est peut-être l’exemple récent de quelque chose de problématique de votre passé qui revient vous hanter. Une vieille publicité mettant en scène l’acteur de ‘Munna Bhai MBBS’ a récemment refait surface sur Internet indien. Dans la publicité, on le voit critiquer les hommes pour avoir recours à des activités «féminines». L’ancienne vidéo a refait surface après que YouTuber Saiman Says en a récemment fait une version à chaud sur sa chaîne YouTube, l’appelant « Comment être un HOMME (ft. Sanjay Dutt) » et BuddyBits, un éditeur sur Facebook publiant une vidéo à ce sujet intitulée ‘Toxic Masculinity Ft. Sanjay Dutt’ le 15 juin.

La vidéo originale, sur YouTube, s’appelle « Sanjay Dutt – Mardangiri » et remonte à 2010, date de sa publication. Dans le clip désormais viral, Dutt explique ce que « la virilité » « devrait être » et comment « elle est en danger ». Il poursuit en se plaignant de ces hommes qui passent plus de temps dans un salon de beauté qu’une salle de sport ou préfèrent s’occuper des bébés et cuisiner. Il a même genré les couleurs, affirmant que ces hommes portent des couleurs « girly » comme « violet, rose, mauve ». « Ils veulent se sentir comme des behenjis… porter des vêtements comme des behenjis, mettre des lotions et des crèmes comme des behenjis », dit l’acteur. « N’avons rien à voir avec le gloss pour le visage et les lèvres, et les crèmes pour les mains, et compter les calories, et les parfums fleuris … ou fleuri n’importe quoi. C’est le nouveau kranti (révolution) que je veux commencer pour les hommes… ça s’appelle Mardangiri (virilité) », dit-il, concluant son coup de gueule. Il termine avec la marque qu’il a parrainée – le soda Haywards 5000.

Alors que l’annonce ne rencontre que de la négativité maintenant qu’elle a refait surface, il y a deux choses importantes ici, alors que Sanjay Dutt n’est pas un modèle ou un champion du féminisme et des droits des femmes, étant donné qu’il s’agissait d’une publicité, il a été payé pour lire le script que quelqu’un d’autre avait écrit. La deuxième chose est que, même pour 2010, ce n’était pas une prise qui aurait dû être normalisée. En 2021, nous sommes tous beaucoup plus réveillés qu’en 2010, mais la diatribe toxique sur la masculinité que Dutt a poursuivie n’aurait pas dû non plus être acceptée à l’époque. Dutt essaie de généraliser le fait que les hommes ne devraient pas être à la maison pour cuisiner ou s’occuper des bébés est une croyance que nous aurions dû abandonner depuis longtemps dans le passé, même avant les années 2010. Le fait même que Dutt utilise cet exemple pour normaliser ce rôle de genre traditionnel qui fait porter entièrement le fardeau du travail domestique non rémunéré aux femmes, est problématique – même selon nos normes de 2010 non éveillées. Certaines des choses que Dutt dit dans la vidéo sont également ironiques, en particulier son commentaire sur les cheveux longs, car ‘Sanju Baba’ lui-même arborait un mulet dans les années 90.

Un commentaire sur la vidéo de BuddyBits se lit comme suit : « Nous sommes une société progressiste. Nous avons quitté cet état d’esprit depuis longtemps. La pandémie a fait que nous, les hommes, apportions plus de contribution à la maison. Cette publicité obtiendrait beaucoup de réactions aujourd’hui. »

Il y a même 8 ans, un commentaire YouTube dénonce les problèmes liés à la prise de vue de la vidéo : « Que vous l’acceptiez ou non, l’émasculation est endémique et répandue dans notre société indienne. Cependant, dans cette annonce, la présentation est totalement fausse. La masculinité n’est pas enracinée dans la domination sur les femmes comme source de gratification sexuelle. »

Sanjay Dutt a été vu pour la dernière fois dans ‘Kalank’ avec Madhuri Ditizt, Varun Dhawan, Alia Bhatt, Sonakshi Sinha, Aditya Roy Kapur et Kunal Kemmu. Sa prochaine aventure est South biggie ‘KGF: Chapter 2’, avec Yash. Il sera également la vedette de l’artiste d’action ‘Shamshera’ avec Ranbir Kapoor.

