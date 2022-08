L’ancienne vidéo de Sidharth Shukla de Bigg Boss 13 parlant de l’égalité des sexes devient VIRALE; La réaction de Salman Khan est incontournable [Watch]

Grand Patron 13 était la saison la plus épique de Bigg Boss dans l’histoire de l’émission de télé-réalité controversée. Et la principale raison était Sidharth Shukla. Il a régné à lui seul sur le perchoir tout au long de la saison. Et même avec deux autres saisons publiées après celle que Sidharth a remportée, les gens se souviennent encore de celle qui mettait en vedette Sidharth Shukla. La saison de vraiment l’un des meilleurs. Sidharth était le concurrent le plus fort de cette saison et ne prendrait pas la merde et tiendrait fermement sa position. C’est toujours douloureux de penser que l’acteur n’est plus. Son parcours dans Bigg Boss 13 a été une source d’inspiration. Les fans ont partagé des clips de Sidharth Shukla de Bigg Boss 13 avant son premier anniversaire de décès. L’acteur est décédé le 2 septembre de l’année dernière, plongeant toute la nation dans le chagrin.

Nous sommes tombés sur un clip de Sidharth Shukla, partagé par l’un de ses ardents fans. C’est un clip de l’un des Weekend Ka Vaar sur Bigg Boss 13. Il semble que Salman Khan ait confronté Sidharth sur les événements qui se sont déroulés la semaine précédente. Le sujet a conduit à l’égalité des sexes. Les mots forts de Sidharth sur l’égalité des sexes avaient laissé même Salman sans voix. Vérifiez-le ci-dessus.