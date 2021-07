L’ancienne vidéo de Rayssa Leal prouve que le skateur de 13 ans était une star des Jeux olympiques

À seulement 13 ans, la patineuse brésilienne Rayssa Leal est devenue l’une des plus jeunes médaillées olympiques de l’histoire en remportant la médaille d’argent lors de la première épreuve féminine de skateboard de rue à Tokyo. Mais bien avant cet exploit extraordinaire, elle avait sa propre part de gloire et de reconnaissance sur Internet en 2015. Leal figurait dans une vidéo virale où on la voyait montrer ses talents de skateur vêtue d’une robe bleue avec des ailes de fée. Le clip la montrait essayant d’atterrir sur son talon tout en sautant par-dessus un escalier. Alors qu’elle a échoué lors de ses deux premières tentatives, Leal a refusé d’abandonner et a réussi à effectuer un atterrissage parfait lors de la troisième tentative.

Le clip était devenu une sensation sur Internet, et elle a été surnommée la princesse des fées à cause de sa robe. La vidéo virale est toujours disponible sur le compte Instagram de Leal.

Après sa médaille à l’épreuve de patinage de lundi, le compte Twitter du comité olympique a publié un collage de la photo de Leal avec une légende qui disait : « Comment ça a commencé » et « Comment ça se passe ». Alors que la première photo présentait une photo de 2015 de Leal faisant du skateboard dans sa robe bleue de «fée», l’autre la montrait prête pour un événement de skateboard aux Jeux d’été. Le message a été mis à jour ultérieurement avec l’ajout d’une troisième photo qui montrait l’athlète avec sa médaille d’argent.

Réagissant au tweet d’Olympics, de nombreux utilisateurs ont publié leurs commentaires et ont félicité Leal pour ses réalisations historiques. « Tant de talent à un si jeune âge. C’était inspirant de voir un groupe d’adolescents profiter de leur sport aux Jeux olympiques et s’amuser », a écrit un utilisateur réagissant à l’exploit de Leal.

Leal avait participé à divers événements internationaux et s’était qualifié pour le tout premier événement de skateboard aux Jeux olympiques cette année. Se produisant lors du premier événement de la tournée mondiale Street League Skateboarding en 2019, Leal a obtenu la troisième place et plus tard cette année-là, en juillet, elle a même décroché la première place.

