L’ancienne vidéo de Rakul Preet Singh refait surface sur les réseaux sociaux ; les internautes disent : “La quantité d’homophobie et de racisme…”

Rakul Preet Singh sera vu dans le film, Dieu merci ensuite. Elle a fait la une des journaux pour ses films et a rencontré l’acteur-producteur Jackky Bhagnani. Désormais, une vieille vidéo de Rakul Preet Singh circule, qui remonte à l’époque où elle participait au concours Miss India. On peut voir un très jeune Rakul Preet Singh marchant vers l’estrade avec Sonu Sood. Fardeen Khan, qui est l’un des panélistes, lui demande quelle serait sa réaction si elle découvrait que son fils était gay. Il lui dit que ce n’est pas une question facile et qu’elle doit réfléchir à deux fois.

Rakul Preet Singh dit que sa réaction initiale serait un choc et qu’elle pourrait finir par le gifler. Cependant, elle ajoute que plus tard, elle se rendra compte que la sexualité est le choix d’un individu et accepterait sa décision. Elle dit qu’elle le laisserait aller de l’avant avec un partenaire de son choix. Elle ajoute également qu’elle préfère être hétéro, c’est-à-dire hétérosexuelle.

L’ancienne vidéo fait à nouveau l’actualité. En voyant la vidéo, une personne a commenté sur Reddit, “Rien de choquant à ce sujet. La quantité d’homophobie et de racisme chez ces filles “populaires”, même dans la vie normale, est INSANE.” D’autres ont félicité Rakul Preet Singh pour son réalisme. Une personne a écrit : « Tellement inconscient. Tellement inculte. « Je vais le gifler » Oui, parce que vous normalisez la violence. « Je préfère être hétéro » Oui, parce que vous avez subi un lavage de cerveau et que vous avez l’esprit fermé. des avis.” En fait, certains ont même dit qu’elle ressemblait beaucoup à Kiara Advani dans la vidéo. Certains ont trollé ce que porte Sonu Sood.

Rakul Preet Singh a déclaré plus tard dans une interview qu’elle n’aimait pas le concours Miss India car elle ne se sentait pas préparée à porter un bikini. Mais ses parents étaient confiants et elle dit que ses parents de soutien ont rendu son voyage dans le showbiz beaucoup plus facile.