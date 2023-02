L’ancienne vidéo de Priyanka Chahar Choudhary d’être enveloppée dans un drap blanc refait surface, les internautes l’appellent “boule de feu”

Priyanka Chahar Choudhary n’a peut-être pas remporté Bigg Boss 16. Mais elle a impressionné les internautes et ses fans avec son dernier passage. Dans l’émission animée par Salman Khan, Priyanka a terminé deuxième derrière le vainqueur MC Stan et le premier finaliste Shiv Thakare.

Après l’émission, les internautes ont trouvé un vif intérêt à en savoir plus sur Priyanka, et ses anciennes vidéos et publications refont surface sur les chronologies des utilisateurs. En 2020, Priyanka a publié une vidéo sur le café chaud, juste après s’être levée de son lit. Dans la vidéo, Priyanka a l’air brûlante avec un drap blanc enroulé autour d’elle. Priyanka prend son café chaud et va à la fenêtre pour profiter d’une vue panoramique depuis sa chambre. Choudhary a posté la vidéo avec la légende : “Des choses que j’apprécie avec mon café du matin ! De la musique apaisante et une belle vue.”

Voici la vidéo







Lorsque l’actrice a été enfermée dans la maison de Bigg Boss 16, il a été rapporté qu’elle avait empoché Dunki, la vedette de Shah Rukh Khan, et qu’elle s’était également vu offrir un film dans la bannière de production de Salman Khan, SKF (Salman Khan Films). Dans une récente interview, Priyanka a finalement réagi à ces informations.

S’adressant à ETimes TV, elle a déclaré: “Je n’ai aucune idée du film de Shah Rukh Khan, car je viens de sortir et je n’ai eu la chance de parler à personne. Salman Sir m’avait demandé de le rencontrer après le montrer que je sais mais il n’y a rien de plus à ce jour. Pour moi, SRK et Salman monsieur sont comme Dieu. Je n’ai aucune idée des offres. “Après l’expulsion de Priyanka, sa meilleure amie et co-star Ankit Gupta a exprimé son mécontentement face à l’expulsion de Choudhary. Même Gautam Vig a ajouté qu’il s’attendait à ce qu’elle soulève le trophée. Côté travail, Priyanka devrait bientôt rejoindre Shah Rukh Khan et Dunki de Taapsee Paanu.