L’ancienne vidéo de Mouni Roy refait surface sur les réseaux sociaux ; la transformation de l’actrice est presque incroyable, ressentez les fans

Mouni Roy, c’est toi ? Instantanément, cette question apparaîtra lorsque vous verrez cette vieille vidéo de l’actrice de Brahmastra refaire surface en ligne, et mon garçon, quelle transformation elle a eue, et c’est en effet incroyable et choquant en même temps. Mouni Roy a fait ses débuts d’actrice avec l’émission la plus culte d’Ekta Kapoor, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, dans le rôle de Krishna Tulsi, où elle incarnait la petite-fille de Smriti Irani. Et aujourd’hui, la jeune fille a réussi à faire sa marque dans l’industrie, et cela montre qu’elle a parcouru un long chemin. Alors que l’ancienne vidéo de Mouni refait surface en ligne, les fans étaient incrédules face à sa transformation et n’ont pas reconnu qu’elle était la même personne.

Regardez la vieille vidéo de Mouni Roy devenir virale sur Internet, où les gens ne la reconnaissent pas et se demandent si c’est vraiment elle.

Eh bien, Mouni était extrêmement nouveau dans l’industrie, et à cette époque, il y a près de 19 à 15 ans, il n’y avait rien d’appelé « tenues de créateurs » et plus encore. Tout cela a fait surface il y a quelques années à peine, et le boom est énorme. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Mouni porter une simple robe indienne sans maquillage du tout, et tout était tellement naturel. Les fans sont amoureux de la façon dont Mouni s’est transformée, car elle rêvait de faire les choses en grand dans l’industrie.

Mouni Roy est aujourd’hui l’une des divas les plus chaudes de Tinsel Town, et elle fait souvent transpirer ses fans avec ses publications sur Instagram. Elle est une bombasse aujourd’hui et a en effet travaillé énormément sur elle-même. Alors que ses fans la louent, il y a des internautes qui la traînent et prétendent qu’elle subit une chirurgie plastique, et même si elle l’a fait, ce ne sont pas vos affaires. Un utilisateur a commenté, « Chirurgie ki dukan ». Un autre utilisateur l’a appelée « Sreine de l’urgence« . Actuellement, Mouni passe le meilleur moment de sa vie et profite de son temps avec sa meilleure amie Disha Patani alors qu’elle fête son anniversaire aujourd’hui à Dubaï.