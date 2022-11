L’ancienne vidéo de Dhoni disant qu’Adélaïde en Australie aura le stand Virat Kohli devient virale

Le joueur de cricket indien Virat Kohli a une fois de plus prouvé à quel point les terrains australiens sont bons pour ses scores puisqu’il a déjà réussi à obtenir trois demi-siècles en quatre matchs lors de la Coupe du monde T20 2022. Lors du match de l’Inde contre le Bangladesh, Kohli a brisé 8 fours et un six lors de ses 64 runs* manches sur son terrain de prédilection. Ses demi-siècles ont aidé l’Inde à poster 184/6 contre le Bangladesh à Adélaïde. Au moment où cela arrive, une vieille vidéo de MS Dhoni sur le frappeur a fait surface sur Internet. Téléchargé sur Twitter par l’utilisateur nommé Vinay, il explique comment Adélaïde aura un stand Kohli.

Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: «Je pense qu’Adélaïde, ils prennent position contre lui. Le nombre de points qu’il marque, je pense que dans la plupart des terrains australiens, au moment où il mettra fin à sa carrière, un bon nombre de terrains australiens auront ses tribunes. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 33 000 vues. Le téléchargeur, sous la vidéo, a écrit: “Kohli: j’adore jouer sur ce terrain. Dès les filets à l’arrière, dès que j’entre, je me sens chez moi. Ce coup au MCG était censé être, mais quand je viens ici, c’est comme si je devais venir à Adélaïde et profiter de mon bâton.

Pendant ce temps, il y a eu des rapports selon lesquels le skipper bangladais Shakib Al Hasan aurait été contrarié après que les arbitres sur le terrain aient appelé à un non-balle alors que Virat Kohli faisait signe aux officiels lors du match de la Coupe du monde T20 entre le Bangladesh et l’Inde à Adelaide Oval mercredi. L’incident s’est produit lors de la 16e manche des manches indiennes lorsque la livraison finale de Hasan Mahmud a poussé sur Kohli qui l’a écrasé dans la région carrée profonde. Marais Erasmus l’a considéré comme le deuxième videur pour le plus, le suivant avec un signal pour pas de balle, alors que Kohli a été vu instantanément faire des gestes aux arbitres sur le terrain.

Shakib, non amusé, a eu une brève conversation avec l’arbitre, puis avec Kohli, mais le jeu a continué sans aucun drame sur le terrain. Les scènes sur Twitter étaient cependant un peu contrastées alors que les fans de cricket se demandaient, bien que sarcastiquement, si Kohli pourrait également commencer à officier dans les matchs.

Certains ont fulminé, d’autres ont ri, mais il y avait beaucoup de mèmes alors que plusieurs imaginaient Kohli au clair de lune en tant qu’arbitre de cricket.

