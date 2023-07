L’ancienne vidéo de Dharmendra perdant son sang-froid face à un journaliste posant des questions sur l’absence de Sunny Deol du mariage d’Esha Deol refait surface parmi les derniers développements

Dharmendra et sa famille sont revenus sous les projecteurs après le mariage Karan Deol, Drisha Acharya. Tout le monde a raconté comment Hema Malini et ses filles Esha Deol et Aahana Deol n’ont pas assisté au mariage. Les trois ne sont pas venus pour une seule fonction. On disait qu’ils l’avaient fait par respect pour l’actrice dont les relations avec la première famille de Dharmendra sont cordiales mais délicates. Les fans étaient heureux de voir des femmes de la famille Deol comme Pooja Deol, l’épouse de Sunny Deol et Prakash Kaur, l’épouse de Dharmendra sur les photos.

Dharmendra a posté une photo avec Esha Deol où on le voit lui tenant la main. Le message disait: « Esha, Aahana, Hema et tous mes enfants chéris qui aiment Takhtani et Vohra, je vous aime et vous respecte tous du plus profond de mon cœur, l’âge et la maladie me disent que j’aurais pu vous parler personnellement .. mais … » Beaucoup ont supposé qu’il regrettait de ne pas avoir invité Hema Malini et ses filles lui-même pour le mariage du petit-fils Karan Deol et Drisha Acharya. D’autres s’inquiétaient pour sa santé. Beaucoup ont envoyé leurs bons voeux.

En réponse à cela, Esha Deol a également publié une photo de son mariage avec son père et sa mère à ses côtés. Elle a dit qu’elle l’aimait inconditionnellement. C’était son anniversaire de mariage. Jetez un oeil à son post…

Maintenant, Sunny Deol et Bobby Deol avaient sauté le mariage d’Esha Deol. Il semble qu’ils ne souhaitaient pas blesser les sentiments de Prakash Kaur. Mais les deux stars ont envoyé de nombreux cadeaux à Esha Deol. L’actrice a également décrit l’acteur de Gadar 2 comme un rocher de la famille. Elle a dit que Bobby Deol est très réservé. Maintenant, une vidéo où Dharmendra a perdu son sang-froid face à un journaliste devient virale. Il semble qu’il ait été interrogé sur l’absence de Sunny Deol au mariage d’Esha Deol. Le vétéran a dit avec colère Bakwas Mat Kijiye…

Eh bien, tout le monde est soudainement devenu très curieux à propos de la famille Deol. Sunny Deol sera vu sur Gadar 2 qui arrive le jour de l’indépendance 2023. Il entrera en conflit avec OMG 2.