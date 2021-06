L’ancienne vidéo de Cristiano Ronaldo approuvant Coca Cola devient virale, les fans l’appellent « hypocrite »

Cristiano Ronaldo a peut-être donné raison à « l’effet papillon » d’Edward Lorenz en déplaçant une seule bouteille de Coca-Cola. Avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 du Portugal contre la Hongrie, le capitaine Cristiano Ronaldo a déplacé deux bouteilles de Coca-Cola lors d’une conférence de presse le 15 juin, puis a levé une bouteille d’eau. La star portugaise ne semblait pas être une fan des boissons gazeuses après avoir été tenue devant lui lors d’une conférence de presse sur l’Euro 2020, encourageant les gens à boire de l’eau à la place. Le joueur de 36 ans a écarté les bouteilles de cola alors qu’il s’asseyait pour parler aux médias avant leur match d’ouverture du Groupe F contre la Hongrie. Il l’a suivi en tenant une bouteille d’eau avant de crier en portugais : « Agua ! Cette action simple a conduit Coca-Cola à perdre des actions d’une valeur de 4 milliards de dollars sur le marché.

Bien que les fans et les amateurs de fitness du monde entier aient applaudi la décision du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, tout le monde n’était pas d’accord. Internet, étant Internet, a décidé de plonger profondément – et a trouvé une vieille publicité où Ronaldo approuve Coca-Cola. La publicité montre la star portugaise superposée sur des canettes de Coca en chinois simplifié et jouant au football avec un glaçon dans un réfrigérateur. Il se termine par une image du logo Coca-Cola et du trophée de la Coupe du monde. Des versions semi-granuleuses et de faible qualité de l’annonce peuvent être trouvées sur YouTube depuis 2008, même si la date de diffusion originale de l’annonce n’a pas pu être retracée avec précision.

Lorsque la publicité a fait surface, les gens sur Twitter ont été amusés par son demi-tour d’il y a plus de 10 ans, beaucoup appelant même la star de la Juventus pour « hypocrisie ».

Ronaldo a fait des publicités pour Coca Cola, alors que dites-vous ? Je pense qu’il a fait cela comme une cascade égoïste !— Dr Betsomarch (@albertmachinda) 16 juin 2021

L’eau est meilleure, mais Coca Cola est le sponsor du tournoi dont l’argent aide à payer l’événement auquel il participe. Ronaldo avait également l’habitude de soutenir Cola dans les publicités télévisées. Lorsque ce contrat a expiré, il est passé à la publicité pour KFC. – Keith Bond (@eastrover1) 16 juin 2021

Ce n’est pas la seule publicité qui a refait surface. Dans une publicité de 2013 pour KFC au Moyen-Orient, Ronaldo marque un penalty avant de se glisser dans un seau de poulet frit. Cette annonce est toujours présente sur la chaîne YouTube de KFCArabia.

En tant que footballeur, Ronaldo est très soucieux de sa forme physique et de son alimentation. Il a un jour révélé que son alimentation comprenait six mini-repas, composés de fruits, de légumes et de protéines propres, ajoutant que s’il n’était pas sur le terrain d’entraînement ou sur le terrain, il passait son temps au gymnase. Ce n’est pas non plus la première fois que Ronaldo exprime son aversion pour les boissons gazeuses. Lors d’une cérémonie de remise des prix en 2020, Ronaldo a déclaré qu’il était agacé chaque fois qu’il surprenait son fils en train de boire des boissons gazeuses et de manger des frites.

