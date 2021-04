L’ancienne vidéo d’audition d’Anushka Sharma pour «3 Idiots» d’Aamir Khan devient virale – Visionner | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice-productrice de Bollywood Anushka Sharma a fait ses débuts face à Shah Rukh Khan dans Rab Ne Bana Di Jodi (2008). Elle a reçu beaucoup d’amour du public et est aujourd’hui une star à succès. Une vieille vidéo d’audition de l’actrice a récemment fait surface en ligne et est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Ancienne vidéo d’audition d’Anushka Sharma pour Aamir Khan, la vedette «3 Idiots» a frappé Internet et les fans ne peuvent pas rester calmes. Un fan club l’a posté sur Instagram:

Anushka n’a peut-être pas fait la coupe pour le succès du blockbuster de Rajkumar Hirani ‘3 Idiots’, mais elle a collaboré avec le cinéaste des années plus tard dans ‘PK’ avec Aamir Khan et Sushant Singh Rajput. En outre, les deux ont travaillé à nouveau dans «Sanju», un biopic basé sur la vie de Sanjay Dutt avec Ranbir Kapoor dans le rôle principal.

3 Idiots présentaient Aamir Khan, R Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani et Omi Vaidya dans les rôles principaux. Le film a été réalisé par Rajkumar Hirani, et également co-écrit par lui avec Abhijat Joshi.

Il était basé sur le roman de Chetan Bhagat Five Point Someone: Que ne pas faire à l’IIT!

Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans la sortie 2018 « Zero » avec Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle a produit la série Web populaire 2020 Paatal Lok et Bulbbul pour l’espace OTT.

La magnifique actrice et mari du joueur de cricket Virat Kohli a eu la chance d’avoir une petite fille le 11 janvier 2021. Le duo a révélé le nom de leur petite fille comme Vamika, ce qui signifie une forme de déesse Durga.