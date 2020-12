L’ancienne administratrice de la NCAA Sue Donohoe est décédée dimanche des suites d’une brève maladie, a annoncé le Women’s Basketball Hall of Fame. Elle avait 61 ans.

Donohoe a longtemps été membre du conseil d’administration du Temple de la renommée et intronisé pour la promotion 2021. Le Temple de la renommée n’a pas détaillé ce qui a causé sa mort, mais a déclaré que cela n’était pas lié à COVID-19[feminine.

Donohoe, membre de longue date du conseil d’administration du Hall of Fame, devait être intronisé l’été dernier avec la promotion 2020 en tant que contributeur au jeu, mais la cérémonie a été reportée à 2021 en raison de la coronavirus pandémie.

Nous sommes profondément attristés par la perte de notre ami, mentor et membre essentiel de la communauté féminine du basketball, a déclaré Dana Hart, présidente du Womens Basketball Hall of Fame. On se souviendra à jamais de son amour du basketball et de son souci du détail, de son travail acharné et de son excellence administrative.

Donohoe a rejoint la NCAA en 1999 en tant que directrice du championnat de basketball féminin et a démissionné en 2011. Pendant son mandat dans la NCAA, elle a été directrice des championnats de basketball masculin et féminin.

Sue Donohoe a passé sa vie à travailler pour grandir et soutenir le sport du basket-ball féminin en commençant par son temps en tant qu’athlète universitaire et en poursuivant son travail en tant qu’entraîneur, administratrice de bureau de campus et de conférence, et direction au bureau national, vice-présidente principale de la NCAA Lynn Holzman a déclaré dans un communiqué. Elle a eu un impact durable en soutenant les athlètes universitaires et les femmes dans le sport. Nous sommes dévastés par la perte d’un titan dans notre jeu et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

En tant que vice-présidente du basketball féminin de 2003 à 2011, elle a vu le sport se développer d’une manière qu’elle n’aurait pu imaginer qu’au début de sa carrière d’entraîneur en tant qu’assistante diplômée chez Louisiana Tech.

Elle faisait partie du programme lorsqu’il a remporté le premier championnat de basketball féminin de la NCAA en 1982.

Donohoe a joué un rôle déterminant dans la tentative de démystifier le processus de sélection pour le tournoi de la NCAA en invitant les entraîneurs et les médias à participer à un exercice de simulation. Le groupe a agi comme s’il s’agissait du comité de sélection du basketball féminin de la NCAA, en utilisant les mêmes données, procédures et règles que le vrai comité.

Cela a contribué à une meilleure appréciation du processus et du travail que fait le comité.

Nous traitons simplement les gens avec honnêteté, a déclaré Donohoe à l’AP en 2011. Nous comprenons que les gens ne sont peut-être pas d’accord avec les décisions que le comité prend ou que je prends, mais en ouvrant le processus, nous espérons que les gens auront une meilleure compréhension de la façon dont les choses fonctionnaient.

Après avoir quitté la NCAA, Donohoe est devenue directrice exécutive du Kay Yow Cancer Fund jusqu’à sa retraite en 2015.

Avant de rejoindre la NCAA, Donohoe a été assistant et plus tard commissaire associé de la Southland Conference. Elle a déménagé dans le Southland en 1998 après avoir occupé le poste de directrice associée de l’athlétisme à Arkansas, où elle était auparavant entraîneur adjoint de basket-ball féminin sous Gary Blair. Elle a également été entraîneur adjoint des femmes chez Stephen F. Austin.

