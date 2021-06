L’ancienne superstar de la WWE Lio Rush prend sa retraite de la lutte professionnelle, laisse les fans choqués

Lio Rush a annoncé sa retraite de la lutte professionnelle. Cela est un choc pour le monde de la lutte alors que l’ancienne superstar de la WWE a décidé de se retirer de la compétition active sur le ring à l’âge de seulement 26 ans. Étant donné qu’il a fait ses débuts avec l’AEW à Double or Nothing récemment, le moment de sa retraite a été pris de nombreux fans au dépourvu. En plus de son apparence Double or Nothing, Rush a travaillé pour GCW, NJPW et MLW.

Rush a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux pour citer la raison de sa décision de prendre sa retraite. L’ancien champion WWE Cruiserweight a informé ses fans qu’il s’était blessé à l’épaule lors du Casino Battle Royale à Double Or Nothing et que son choix en est le résultat. Dans le récit des luttes qu’il a détaillé, Rush a mentionné son incapacité à récupérer son fils nouveau-né.

Il a noté qu’en raison de la blessure, il souffrait constamment de douleur physique et a finalement sombré dans la dépression. Dans le passé, Rush a déclaré qu’il s’était remis d’autres blessures, mais cette fois, ce qui l’a frappé plus que jamais, c’est de ne pas pouvoir récupérer son fils. Il a révélé que All Elite Wrestling souhaitait le signer pour un contrat à temps plein. Il a expliqué qu’avant d’annoncer sa retraite, il préférait tirer le positif d’une situation aussi malheureuse. Il a ajouté que s’il était allé jusqu’au bout, il serait devenu la première personne dans l’histoire du sport à avoir été signée par deux grandes sociétés de lutte en même temps. Rush était reconnaissant pour les opportunités qui lui ont été offertes tout en remerciant toutes les personnes qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. Il a déclaré qu’il reviendrait pour terminer ses engagements contractuels avec NJPW une fois qu’il serait guéri. Voici le post complet de Rush partagé sur Instagram.

En avril 2020, Rush a été libéré de la WWE dans le cadre des coupes budgétaires de l’entreprise. Il a d’abord pris sa retraite après sa libération pour poursuivre une carrière de rappeur. Il est revenu à la lutte en juillet 2020 après avoir sorti deux albums studio.

