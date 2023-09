L’ancienne starlette d’Arsenal et d’Angleterre Folarin Balogun rate deux penaltys avant que l’ancien joueur de Chelsea ne le punisse avec le vainqueur

Il y a de quoi s’extasier avec l’ancienne star de la jeunesse d’Arsenal et d’Angleterre Folarin Balogun, mais peut-être pas ses compétences à 12 mètres.

Le diplômé de l’académie des Gunners, âgé de 22 ans, a effectué un transfert à succès à Monaco cet été pour un montant pouvant atteindre 35 millions de livres sterling, et a commencé en beauté, marquant lors de sa deuxième apparition, un match nul 2-2 contre Lorient.

4 Balogun s’est mobilisé pour donner l’avantage à Monaco Crédit : TNT Sports

4 Mais c’était à peine à la droite du gardien Crédit : TNT Sports

Cependant, lors de la troisième sortie contre Nice dans le Derby de la Côte d’Azur, le touché mortel de Balogun qui avait fait de lui l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du football la saison dernière a disparu.

L’international américain a manqué deux fois le point de penalty lors d’un match nul et se retrouvera avec ce qui sera certainement une nuit blanche.

La saison dernière pour Rennes sous Will Still, Balogun s’est imposé sur la scène mondiale avec 21 buts en 37 matches de Ligue 1, et six de ces efforts sur place.

Mais contre Nice, il semblait n’avoir jamais tiré de penalty auparavant, avec un premier tir fort, mais à peine décentré juste sur la droite de Marcin Bulka à la 12e minute.

4 Balogun n’avait pas l’air beaucoup plus confiant pour la seconde fois Crédit : BeIN Sports

4 Et la tentative n’était guère différente non plus Crédit : beIN Sports

Plus tard à la 55e, avec une opportunité de racheter son mauvais effort précédent, Balogun a fait exactement la même chose, la seule chance de Bulka de ne pas le sauver étant s’il allait dans le mauvais sens.

Le gardien suisse a ensuite couronné la performance d’un homme du match, ouvrant la voie à un superbe but vainqueur dans les arrêts de jeu de l’ancien joueur de Chelsea, Jérémie Boga, au Stade Louis II, aggravant encore la misère de Balogun.

Arsenal a laissé l’attaquant partir au cours de l’été, son chemin vers l’équipe première étant clairement bloqué par Gabriel Jesus, ainsi que par Eddie Nketiah.

Non seulement Balogun en a eu assez d’attendre que Mikel Arteta lui donne une chance, mais Gareth Southgate aussi, les minutes de l’équipe senior des Trois Lions n’étant pas venues malgré ses exploits en Ligue 1.

Ayant joué pour les équipes de jeunes d’Angleterre à tous les niveaux, Balogun a depuis déménagé dans son pays de naissance aux États-Unis et a débuté avec deux buts en quatre matchs.