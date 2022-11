L’ancienne star du tennis Ash Barty annule les rumeurs sur son retour

L’ancienne joueuse de tennis australienne n ° 1 mondiale Ashleigh Barty a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de sortir de sa retraite après son retour récent au Melbourne Park – le lieu de son dernier titre en simple du Grand Chelem cette année – pour une activité promotionnelle.

Barty avait stupéfié le monde du tennis et sa légion de fans en mars de cette année en annonçant sa retraite un mois avant son 26e anniversaire.

Barty a remporté l’Open de France en 2019, le Wimbledon en 2021 et l’Open d’Australie plus tôt cette année, et son règne de 114 semaines consécutives au n ° 1 continue d’être la quatrième plus longue séquence de l’histoire du circuit WTA, derrière l’Allemande Steffi Graf. (186 semaines), la fidèle américaine Serena Williams (186) et la grande tchécoslovaque-américaine Martina Navratilova (156). Les 121 semaines totales de Barty en tant que joueur le mieux classé sont n ° 7 dans la liste de tous les temps.

Cependant, lors d’une interaction avec The Age, le joueur de 26 ans a déclaré: «J’en ai fini (avec le tennis professionnel).

« Je cherchais autre chose, mais maintenant je n’ai plus besoin de ça. Maintenant, j’ai probablement compris et réalisé que j’ai eu un voyage incroyable extrêmement complet et épanouissant… dans ma carrière professionnelle et maintenant il est temps de clore ce chapitre.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Barty pourrait décider de revenir sur sa décision de prendre sa retraite, surtout après avoir quitté le tennis pour la première fois à l’adolescence en raison du stress qu’elle subissait.

Rappelant que cette année, elle avait dit “ne jamais dire jamais” à propos de la mise en scène d’un retour, la réponse de Barty a été “Jamais!”, Selon le rapport. “J’ai fini… Non, non, non”, a-t-elle ajouté.

Barty a également déclaré qu’elle ne se voyait pas dans la boîte de commentaires. “Ce sera très différent.”

Il y a eu plusieurs rumeurs scandaleuses liant Barty à son retour pour jouer au cricket ou au golf professionnel ou peut-être même devenir jockey.

“Le jockey (l’idée) était hilarant”, a-t-elle déclaré. “Jamais. Jamais pourrait être mon nouveau mot préféré », a-t-elle ajouté. Parlant de son bref passage au cricket, elle a déclaré: «Je me cherchais. Je cherchais une stimulation (quand je me suis tourné vers le cricket). Il n’y a plus besoin de cette recherche parce qu’il y a une curiosité pour ce qui vient ensuite, par opposition à trouver ce qui manque.

Barty a déclaré qu’elle était en contact avec une bonne amie et compatriote championne de Wimbledon, Simona Halep, qui est au milieu d’une controverse sur le dopage après avoir été testée positive à la substance interdite à l’US Open.

“Simona est une amie incroyable”, a déclaré Barty. “Elle est l’une des personnes les plus honnêtes de tous les temps, mais évidemment, je ne peux pas faire de commentaire. Tout ce que je peux dire en tant que personne, Simo (Simona) est l’un des meilleurs. C’est difficile de dire autre chose. Je lui ai parlé. Je voulais juste vérifier avec elle en tant que personne.

