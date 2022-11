L’ancienne star du “RHOC”, Meghan King, admet qu’elle effectue des vérifications d’antécédents pour ses rendez-vous : “Je ne plaisante pas”

Meghan King prend sa vie amoureuse très au sérieux.

Lors d’une apparition sur le podcast de l’ancienne candidate au “Bachelor” Caelynn Miller-Keyes, King a révélé son processus de vérification des gars avec qui elle sort.

“Je ne plaisante pas, je vérifie les antécédents de chaque personne avec qui je sors”, a admis l’ancienne star de “Real Housewives of Orange County”.

“Oui ? Intelligent”, a répondu Miller-Keyes.

MEGHAN KING, LE NEVEU DE JOE BIDEN CUFFE BIDEN OWENS OBTIENNENT UNE ANNULATION: "C'ÉTAIT COMME UN MARIAGE ARRANGE"

King a révélé son approche d’enquête parce que sa famille a été pêchée dans le passé.

La star de télé-réalité de 38 ans s’est ouverte sur le dernier épisode de son propre podcast, “Intimate Knowledge”, et a souligné qu’elle sortait avec un ami qu’elle appelait “Kenny”.

“Je vous ai tous tenus au courant de ma relation avec Kenny, qui dure maintenant, étonnamment, un mois entier”, a annoncé King.

“Et c’est vraiment long pour moi. C’est comme un an en années Meg en ce qui concerne les relations, car il ne me faut pas du tout de temps pour y entrer, et je m’en sors très rapidement. … Un mois, c’est … longtemps”, a-t-elle avoué.

MEGHAN KING APPELLE LE MARIAGE AU NEVEU DE JOE BIDEN "STUPIDE" APRÈS LEUR SÉPARATION

King a continué à partager ses hauts et ses bas dans sa relation et a déclaré que tout n’avait pas été facile entre les deux. Elle a ajouté qu’elle avait récemment eu une “panique” mineure.

“J’aurais rompu avec moi si j’étais lui”, a fait remarquer King.

“Même si j’étais juste bouleversé par quelque chose, j’ai vraiment laissé mon enfant intérieur sortir en grand.”

Elle a ajouté que la meilleure partie de sortir avec son amie est que “Kenny” était compréhensif et patient avec elle après le moment de “panique”.

“Plus tard, je me suis excusé, mais ce qui est génial quand je sors avec un ami, c’est qu’il m’a dit : « Écoute, bébé, on va bien. C’est bon. Tout va bien. » Très sain. C’est un bon changement de rythme pour moi. Tout va bien. Tout se passe bien.”

La mise à jour de la datation intervient après sa séparation avec le neveu du président Biden, Cuffe Biden Owens.

King et Owens se sont séparés en décembre 2021 après deux mois de mariage.

Lors d’une interview sur l’émission de radio SiriusXM de Jeff Lewis en avril, elle a révélé qu’elle demandait une annulation suite à son mariage éclair.

“Il a dit toutes les bonnes choses, et les familles allaient bien. Et il a semblé grandir comme moi”, a expliqué King à propos de la relation, ajoutant que “c’était presque comme un mariage arrangé”.

King était auparavant marié à l’avocat Brad McDill et au joueur de baseball à la retraite Jim Edmonds.