Le rêve de Lionel Messi de remporter son premier titre en Coupe de France a été brisé après l’élimination du Paris Saint-Germain (PSG) de la compétition hier soir. Messi a fait une figure frustrée en attaque alors que le PSG a concédé une défaite 2-1 aux mains de l’Olympique de Marseille. Le mauvais spectacle du PSG a déclenché une dispute sur les réseaux sociaux alors que les fans s’en prenaient à l’attaquant argentin vainqueur de la Coupe du monde pour son inefficacité contre l’Olympique de Marseille. L’ancien ailier français Jérôme Rothen s’est également ouvert sur la performance de Messi en huitièmes de finale. Dans une conversation avec RMC Sports via The Mirror, l’ancienne star du PSG a fustigé Messi, déclarant qu’un renouvellement de son contrat est une mauvaise idée.

“L’extension de Messi est des taureaux ***, déjà en termes de nombre. Gérer les trois est compliqué. Après, il y a la masse salariale. Et on a vu que le PSG est coincé avec le fair-play financier. Car la masse salariale a explosé. Là-bas, vous avez la possibilité de récupérer une grosse somme d’argent car le salaire de Messi peut vous permettre de recruter et d’améliorer votre effectif. Pour autant, c’est une très mauvaise idée de prolonger Leo Messi”, a déclaré Jérôme Rothen. Rothen a joué une partie importante de sa carrière au PSG. Il a participé à 180 matches toutes compétitions confondues pour les géants français, marquant 13 buts et aidant 41 fois pendant son séjour au PSG.

Pendant ce temps, Lionel Messi a cimenté son héritage comme l’un des plus grands à orner la scène du football. L’international argentin a connu une belle course avec l’équipe nationale remportant la Copa America, la Coupe du Monde de la FIFA et la Finalissima. Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de sa performance pour l’équipe de Ligue 1. Son contrat actuel avec le club expire à la fin de la saison, mais il est entendu que la direction de l’équipe du PSG souhaite prolonger son séjour.

Le PSG, lors de son match de Coupe de France, semblait être l’ombre pâle de sa nature impitoyable, en l’absence de Kylian Mbappe. L’attaquant français vainqueur de la Coupe du monde n’a pas pris part au match en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le PSG n’a pu réussir qu’à inscrire trois tirs cadrés face à l’Olympique de Marseille.

Malgré toutes ces critiques, il est important de noter que Lionel Messi a enregistré 15 buts et 14 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues pour le PSG cette saison. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a quitté son club d’enfance, Barcelone, pour signer au PSG à l’été 2021.

