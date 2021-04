Ronda Rousey, qui a suivi la médaille de bronze olympique en judo avec une brillante carrière d’arts martiaux mixtes, attend son premier enfant avec son mari Travis Browne.

Rousey a révélé mercredi dans une vidéo YouTube qu’elle était enceinte de quatre mois.

«Je ne peux plus le cacher, il est donc temps de le montrer», dit-elle en riant alors que Browne lui donnait un baiser et un câlin. «Alors, il est temps de le montrer. Et je voulais juste partager avec vous un peu du voyage que nous avons fait. Et il y a certainement beaucoup plus à raconter dans l’histoire que nous raconterons plus tard.

La vidéo montrait que des clips des rendez-vous chez le médecin traitant de 34 ans avec Browne. Le couple semblait ravi de partager la nouvelle avec les fans, avec divers ballons et décorations affichant leur annonce sur YouTube.

Regardez-le ici:

Rousey a remporté le bronze en judo aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 avant de devenir championne des poids coq féminins de l’Ultimate Fighting Championship.

Elle a remporté 13 combats consécutifs et a aidé à établir l’UFC en tant que marque mondiale avant que sa compatriote américaine Holly Holm ne l’assomme en 2015.

Rousey s’est également essayée à la lutte de la WWE et est apparue dans des films d’action, notamment «Expendables 3» et «Furious 7». Elle a remporté le titre SummerSlam d’Alexa Bliss, mais n’a pu le conserver que huit mois avant d’être renversée par Becky Lynch dans un match à triple menace. C’était sa dernière apparition à la WWE, en raison de sa grossesse.

Rousey et son compagnon de combat Browne sont mariés depuis 2017, après s’être fréquentés pendant deux ans.

