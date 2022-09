L’ancienne star du football russe clarifie les convocations militaires

Diniyar Bilyaletdinov a déclaré qu’il s’était rendu au bureau de recrutement militaire local pour mettre à jour ses coordonnées.

L’ancienne star du football international russe Diniyar Bilyaletdinov a expliqué qu’il avait reçu une convocation pour se rendre à son bureau de recrutement militaire local afin de mettre à jour ses informations personnelles, plutôt que d’être enrôlé dans l’armée.

Le père de Bilyaletdinov a déclaré mercredi aux médias russes que son fils – qui a remporté 46 sélections pour l’équipe nationale au cours de sa carrière de joueur – avait reçu l’avis au milieu de la mobilisation partielle en cours.

Mais l’ancien footballeur de 37 ans a lui-même précisé jeudi que la demande était simplement de vérifier ses données.

« Ce matin, je suis allé au bureau d’enrôlement militaire. Ils ont juste vérifié les données, car je ne les ai pas mises à jour depuis longtemps », Bilyaletdinov a déclaré à Championat.

« J’ai passé une demi-heure au bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire, puis je suis rentré chez moi. Ils ont juste clarifié les données.

Le père de Bilyaletdinov avait exprimé sa surprise face à la convocation, citant l’âge de son fils et la stipulation selon laquelle seuls les soldats et les sergents âgés de 35 ans et moins seraient appelés.

“Il n’a pas servi [in the army]bien qu’il ait fait son service militaire, mais c’était spécifique et enclin au sport », Rinat Bilyaletdinov avait déclaré à RIA Novosti.

Diniyar Bilyaletdinov faisait partie de l’équipe de Russie qui s’est rendue jusqu’en demi-finale du Championnat d’Europe 2008.

Au niveau des clubs, il a joué pour le Lokomotiv Moscou et le Spartak Moscou, passant également trois ans au club anglais de Premier League Everton.

Après avoir pris sa retraite du football professionnel en 2018, l’ancien milieu de terrain offensif a commencé une carrière d’entraîneur et fait actuellement partie du personnel du FC Rodina-2, qui évolue dans la deuxième ligue russe.

Le voyage de Bilyaletdinov dans son centre de recrutement militaire local intervient après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle la semaine dernière, qui vise à recruter 300 000 réservistes à travers le pays.

Cette mesure vise à aider à contrôler les zones sous contrôle russe et la ligne de contact de 1 000 kilomètres avec les forces ukrainiennes.