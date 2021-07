L’ancienne star du football de l’Illinois Bobby Roundtree décède à l’âge de 23 ans après qu’un accident de natation l’a laissé avec une grave blessure à la colonne vertébrale

L’ANCIENNE star du football de l’Illinois Bobby Roundtree, qui a fait des vagues après avoir joué comme premier juge de ligne défensive après avoir subi une grave blessure à la colonne vertébrale en 2019, est décédée.

« Nous tous avec Illinois Athletics sommes choqués et attristés par le décès soudain de Bobby Roundtree », lit-on dans une déclaration du directeur des sports de l’Université de l’Illinois, Josh Whitman.

Le footballeur vedette Bobby Roundtree est décédé à l’âge de 23 ans Crédit : Getty

Roundtree a subi une grave blessure à la colonne vertébrale en 2019 qui a écourté sa carrière de footballeur Crédit : gofundme

« Dès son premier jour sur le campus, Bobby était un leader. Son éthique de travail, son esprit de compétition et sa quête de l’excellence le distinguent », poursuit le communiqué.

« Après son tragique accident, ces mêmes qualités lui ont permis de relever ses nouveaux défis avec la même vigueur et la même détermination que nous avions vues sur le terrain de football », a ajouté Whitman.

Whitman faisait référence à un incident de natation en mai 2019 qui a laissé Roundtree avec une grave blessure à la colonne vertébrale et a écourté sa carrière de footballeur.

Il était un joueur remarquable pour les Illini de 2017 à 2018 et était en cure de désintoxication à Tampa depuis la blessure.

Roundtree attirait beaucoup l’attention des dépisteurs de la NFL au cours de sa deuxième année d’évasion Crédit : Getty

Roundtree a obtenu une mention honorable All-Big Ten pour ses 66 plaqués Crédit : AP

Roundtree a mené l’école pour les plaqués pour les pertes (12,5), les sacs (7,5) et les ruptures de passes (sept), et a obtenu une mention honorable All-Big Ten pour ses 66 plaqués.

Le natif de Largo, en Floride, mesurant 6 pieds 5 pouces et 255 livres, a attiré l’attention des dépisteurs de la NFL sa deuxième année et était susceptible de devenir l’un des meilleurs passeurs du Big Ten juste avant sa blessure.

Malgré son incident, il a toujours gardé une bonne humeur, même s’il a déclaré aux journalistes un an après son incident qu’il allait toujours fort.

« J’ai appris que je suis fort », a déclaré Roundtree en 2020. « Je ne penserais probablement pas que je serais capable de faire ça, mais ici je le fais. Cela m’a aussi appris à toujours avoir un plan de secours. »

« Je pensais juste à la NFL, mais je me suis blessé. Une porte se ferme et s’ouvre davantage. Cela m’a appris que je suis un jeune homme fort. J’ai encore des objectifs à atteindre, et je vais les atteindre », a-t-il déclaré. mentionné.

« Je veux juste montrer à tout le monde que tout est possible », a poursuivi Roundtree. « Vous pouvez être au sommet du monde et quelque chose se passe. Les choses pourraient ne pas se passer comme prévu, mais il y a des choses pour tout le monde. Je veux juste montrer à tout le monde que cette blessure ne va pas me vaincre. Je vais pour battre ça. Je vais réussir. «

Whitman a déclaré que l’attitude de Roundtree brillait dans ses interactions quotidiennes.

« Ce faisant, il a continué à apporter de la lumière et de l’inspiration à la vie de ceux qui l’entouraient – et, en fait, à tant de personnes qui n’avaient jamais eu le plaisir de le rencontrer. »

« Face à une adversité incroyable, il a démontré qu’il était et restera toujours un vrai champion. Nos pensées et nos prières vont à sa famille. Nous les soutiendrons, ainsi que nos joueurs, entraîneurs et staff qui le connaissaient bien, comme nous avons du mal à comprendre cette terrible nouvelle et, en fin de compte, cherchons à célébrer le remarquable jeune leader que nous avons perdu. »

« La famille Illini a perdu l’un de ses leaders inspirants avec le décès de Bobby Roundtree vendredi dans la région de Tampa Bay », lit-on dans un communiqué. tweeter de l’équipe de football de l’Illinois. « RIP Bobby Roundtree. Tu vas nous manquer. »

Un GoFundMe mis en place par sa mère au moment de sa blessure a déjà connu une augmentation des dons suite à l’annonce de son décès.

« Bobby est maintenant dans sa deuxième année de blessure, il a du mal, il pensait qu’il serait plus avancé », a écrit sa mère Jill Hearns à l’époque. « Bobby reste déterminé avec tout le soutien que vous montrez sur les réseaux sociaux, et aimerait continuer, mais il pense aussi qu’il a besoin d’une autre année de thérapie intense. »

Plus à venir…

