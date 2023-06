L’ancienne star d’Ole Miss, Breeland Speaks, saisit l’opportunité avec les Panthers du Michigan

Après une carrière universitaire dominante à Olé Miss, Breeland parle attendait avec impatience d’avoir un impact similaire au NFL niveau.

Après avoir été sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NFL 2018 par le Chefs de Kansas CitySpeaks a tout de suite fait sentir sa présence, disputant les 16 matchs en tant que recrue avec quatre départs, tout en enregistrant 24 plaqués et 1,5 sacs.

Mais l’année suivante, Speaks a subi une entorse du MCL et une déchirure du ménisque pendant la pré-saison, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale de fin de saison. C’était la première blessure majeure de Speaks depuis qu’il a commencé à jouer au football.

L’ancienne vedette d’Ole Miss a été abandonnée lors des coupes finales de la liste la saison suivante et a rebondi d’une équipe à l’autre au cours des deux prochaines années. Il a eu des passages avec le Raiders de Las Vegas, Cowboys de Dallas, Géants de New York et Billets de Buffalomais après avoir été libéré par les Bills en décembre 2021, Speaks ne savait pas où son voyage de football le mènerait ensuite.

Après avoir été absent du match pendant un an et ne pas avoir joué dans un véritable cadre de jeu depuis sa blessure de pré-saison en 2019, Speaks a reçu un appel de Steve Kazor, le directeur général du USFLc’est Panthères du Michigan.

« Il m’a dit qu’ils [the Panthers] cherchaient un gars pour venir ici et jouer l’ailier défensif « , a déclaré Speaks à l’analyste de football de l’université FOX Sports. RJ Jeunequi s’est entretenu avec le joueur de ligne défensive des Panthers lors d’un récent épisode de son podcast, « Le spectacle de football universitaire numéro un avec RJ Young. » J’ai été surpris quand il a appelé, et une fois qu’il lui a dit que j’étais disponible, il a dit : ‘OK cool, allons-y. Nous t’enverrons un contrat demain.' »

Michigan Panthers DE Breeland Speaks réfléchit à la transition vers l’USFL Rejoignez RJ Young de FOX Sports pour une interview exclusive avec Michigan Panthers DE Breeland Speaks.

Ne sachant pas grand-chose de sa nouvelle maison ou de ses coéquipiers, Speaks a rapidement reconnu un nom avec lequel il avait un lien : l’entraîneur-chef des Panthers Mike Nolan.

Avant d’être nommé entraîneur des Panthers avant la saison 2023 de l’USFL, Nolan a été le coordinateur défensif des Cowboys lors de la campagne 2020 de la NFL, qui a coïncidé avec l’époque où Speaks était membre de l’équipe d’entraînement de Dallas.

« Être avec lui… c’était honnêtement la bonne personne pour moi », a déclaré Speaks à propos de sa décision de signer avec les Panthers du Michigan. « Je peux dire jusqu’à présent au cours de la saison que cela a été la solution idéale pour moi avec ces gars qui croient simplement en moi et en ma capacité à jouer. »

Speaks n’a pas perdu de temps pour montrer cette capacité alors que l’ancienne star d’Ole Miss a réalisé une performance dominante lors d’une victoire 29-13 sur le Joueurs de Houston dans la semaine 1 de la saison USFL. Il a accumulé trois sacs, sept plaqués et un échappé forcé en route pour être nommé joueur défensif de la semaine 1 de l’USFL.

« C’était mon premier match en quatre ans, donc beaucoup d’émotions me traversaient l’esprit », se souvient Speaks. « J’étais simplement heureux d’avoir pu faire ce que j’ai fait le jour du match. »

Cela a été à peu près le même tout au long de cette saison alors que Speaks mène l’USFL avec sept sacs et se classe deuxième pour les plaqués avec 39 avant la semaine 8 de la saison. Il a joué un rôle interlinguistique dans le succès des Panthers alors que l’équipe occupe actuellement la deuxième place de la division Nord à 3-4.

Speaks attribue ses premiers succès à son instinct de footballeur et à son dévouement à rester en forme.

« Je cours au football. C’est ma clé de la victoire. Je garde toujours mon moteur en marche », a déclaré Speaks. « Je veux m’assurer que je suis en assez bonne forme pour pouvoir jouer chaque snap si besoin est. »

Alors que l’objectif à court terme de Speaks est de poursuivre son succès sur le terrain et d’aider à mener les Panthers vers une place en séries éliminatoires, il inspire à revenir un jour dans la NFL.

« C’est le but n° 1 », a déclaré Speaks. « Avec ce que j’ai fait jusqu’à présent, j’ai vraiment l’impression d’avoir retrouvé ma confiance pour comprendre que oui, je peux probablement jouer là-bas. »