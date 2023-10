L’ancienne star des Dodgers, Steve Garvey, se lance dans la course au Sénat américain

Après près de deux décennies de rejet des candidats républicains à l’échelle de l’État par l’électorat de gauche de Californie, l’ancien joueur étoile des Dodgers, Steve Garvey, espère ramener le Parti républicain vers une pertinence politique.

Garvey a annoncé mardi qu’il était candidat au siège du Sénat américain détenu par feu Dianne Feinstein, un pari d’un nouveau venu en politique qui mise sur sa renommée dans le baseball et son attitude affable pour surmonter les longues difficultés auxquelles les républicains sont confrontés dans cet État solidement démocrate. À tout le moins, Garvey offre aux électeurs républicains une touche d’enthousiasme pour les célébrités et sa candidature pourrait faire monter les enjeux pour les meilleurs candidats démocrates.

Bien qu’il n’ait pas foulé un terrain de baseball en tant que joueur depuis plus de trois décennies, Garvey possède peut-être suffisamment d’attrait pour les stars pour consolider le vote du GOP de Californie et attirer suffisamment de fans de baseball admiratifs pour se retrouver au scrutin de novembre. Si tel est le cas, un seul des trois formidables démocrates actuellement en lice pourrait survivre au-delà des primaires de mars et devenir le grand favori lors de la confrontation contre Garvey.

Garvey, 74 ans, discute depuis des mois avec les dirigeants du parti et les donateurs d’une offre potentielle en raison des inquiétudes croissantes concernant le dysfonctionnement de la capitale nationale, et il a déclaré qu’il avait décidé de la rendre officielle après qu’« un fan des Giants soit venu me voir et m’a dit : « Garvey, je déteste les Dodgers, mais je voterai pour toi. »

« Au cours de ces 20 années où j’ai joué pour les Dodgers et les Padres, dans le froid Candlestick Park, je n’ai jamais joué pour les démocrates, les républicains ou les indépendants », a déclaré Garvey au Times. « J’ai joué pour tous les fans et je cours pour tout le monde. »

Son annonce intervient quelques jours après que Feinstein, une démocrate pionnière qui a représenté la Californie au Sénat pendant plus de trois décennies, a été inhumée après un sombre mémorial dans sa ville natale de San Francisco. Le gouverneur Gavin Newsom a nommé Laphonza Butler, leader syndical de longue date, défenseur du droit à l’avortement et stratège démocrate, pour combler le poste vacant.

On ne sait pas si Butler, 44 ans, se présentera au Sénat lors des élections de 2024, qui sont rapidement devenues une compétition houleuse entre d’éminents démocrates californiens – les représentants Barbara Lee d’Oakland, Katie Porter d’Irvine et Adam Schiff de Burbank – après l’annonce de Feinstein plus tôt. cette année, qu’elle ne briguerait pas un autre mandat.

Garvey, qui vit à Palm Desert, flirte avec la politique depuis des décennies mais n’a jamais lancé de campagne pour une fonction publique. Alors qu’il évaluait sa candidature au Sénat cette année, Garvey a déclaré à ses partisans qu’il prévoyait de concentrer sa campagne sur des questions de qualité de vie telles que l’éducation, le coût de la vie, l’abordabilité du logement, la criminalité et l’itinérance – des sujets qui pourraient avoir un attrait bipartisan.

« Je pense aux familles qui se lèvent chaque jour et abordent tous ces problèmes », a-t-il déclaré.

Garvey est sans doute le républicain le plus connu à avoir mené une campagne à l’échelle de l’État depuis l’olympienne Caitlyn Jenner, qui s’est présentée au poste de gouverneur lors de l’effort infructueux pour rappeler Newsom en 2021, et l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger, une star de cinéma internationale qui a remporté ses fonctions en 2003. rappel au poste de gouverneur et a été réélu en 2006.

Les seuls autres candidats éminents du Parti républicain à se présenter aux élections générales de ces dernières années sont la milliardaire Meg Whitman, l’ancienne dirigeante d’eBay qui s’est présentée sans succès au poste de gouverneur en 2010 et qui est aujourd’hui ambassadrice du président Biden au Kenya, et l’ancienne dirigeante de Hewlett-Packard, Carly Fiorina. , un multimillionnaire qui a perdu une candidature au Sénat la même année et une candidature présidentielle six ans plus tard.

Le joueur de premier but a joué pour les Dodgers de 1969 à 1982 et pour les Padres de San Diego de 1983 à 1987 – des équipes des ligues majeures dans deux des plus grands marchés médiatiques de l’État. Garvey a remporté un titre de la Série mondiale avec les Dodgers en 1981, a été 10 fois joueur des étoiles de la Ligue nationale et a remporté quatre prix Gold Glove.

Garvey avait une réputation irréprochable qui a ensuite été entachée par des révélations selon lesquelles il avait engendré des enfants avec deux femmes après un divorce amer. On ne sait pas exactement dans quelle mesure ces controverses passées affecteront son attrait auprès des électeurs étant donné qu’elles se sont produites il y a des décennies. Depuis lors, le pays a élu deux présidents accusés d’infidélité, dont Donald Trump, dont l’histoire est bien connue et qui a fait face à des allégations de viol et d’autres inconduites sexuelles.

Les plus grands obstacles de Garvey, cependant, pourraient être son affiliation à un parti et ses opinions politiques, qui ne correspondent pas à celles de nombreux Californiens.

Garvey a déclaré qu’il avait voté deux fois pour Trump. Il n’a pas d’opinion sur les responsables de la violente insurrection pro-Trump au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Il s’oppose à l’avortement mais a déclaré qu’il respecterait les opinions des Californiens sur la question et qu’il ne voterait pas pour une législation fédérale. qui restreignait le droit à l’avortement. Interrogé sur les décisions controversées de certains districts scolaires qui exigeraient que les parents soient informés si leur enfant montrait des signes de non-conformité de genre, Garvey a déclaré qu’il s’agissait d’une question de droits parentaux.

Garvey s’appuie fortement sur son histoire du baseball dans l’espoir de convaincre les électeurs qui pourraient ne pas être d’accord avec sa politique. Sa vidéo d’introduction à la campagne, qui dure plus d’une minute, présente une vidéo héroïque et des images de lui frappant des circuits et contournant les buts, ainsi que des souvenirs de ses jours sur le terrain. Le logo de sa campagne présente l’image stylisée d’un joueur de baseball portant un maillot Garvey balançant une batte.

«Beaucoup de gens savent qui je suis. Et maintenant, au cours des cinq prochains mois, je vais raviver cette relation que nous entretenons », a-t-il déclaré.

Les athlètes candidats aux élections ont un bilan de réussite mitigé à travers le pays. Les basketteurs Bill Bradley et Kevin Johnson ont été élus respectivement sénateur du New Jersey et maire de Sacramento. Le lutteur professionnel Jesse Ventura est devenu gouverneur du Minnesota. Le footballeur Jack Kemp a représenté New York au Congrès. Le sénateur républicain Tommy Tuberville de l’Alabama, qui bloque des centaines de promotions et de nominations militaires dans le cadre de sa tentative controversée de modifier la politique du Pentagone en matière d’avortement, est un ancien entraîneur de football de l’Université d’Auburn.

Mais d’autres ont échoué, notamment le footballeur Herschel Walker lors d’une course au Sénat en Géorgie en 2022, et Jenner, qui est apparue dans l’émission de téléréalité « L’incroyable famille Kardashian ».

Adam Mendelsohn, ancien chef de cabinet adjoint de Schwarznegger qui représente désormais des athlètes de haut niveau tels que LeBron James et Maria Sharapova, a prédit que Garvey atterrirait dans cette dernière catégorie.

« Tout d’abord, pour gagner en tant que républicain en Californie, vous avez besoin d’un niveau de célébrité bien supérieur à celui d’un joueur de baseball des années 80 », a déclaré Mendelsohn. « C’est un avantage concurrentiel de récolter de l’argent et d’obtenir des médias. Mais il est complètement illusoire de penser qu’un républicain conservateur peut gagner en Californie, quel que soit le sport qu’il pratique et sa qualité.

Les chances qu’un républicain remporte un poste à l’échelle de l’État sont minces étant donné la tendance électorale de l’État : aucun candidat républicain n’a remporté de victoire dans l’État depuis 2006 et les démocrates sont actuellement plus nombreux que les électeurs républicains de près de 2 contre 1. selon le bureau du secrétaire d’État.

Et un sondage réalisé plus d’un mois avant que Garvey n’annonce sa candidature n’était pas prometteur. Garvey et l’homme d’affaires républicain James Bradley avaient le soutien de 7 % des électeurs probables dans l’enquête de septembre réalisée par l’UC Berkeley et le Times. L’avocat Eric Early, un éternel candidat du GOP, avait le soutien de 5 %.

Schiff et Porter avaient respectivement le soutien de 20 % et 17 % des électeurs probables, selon le sondage. L’autre opposante démocrate de premier plan, la représentante Barbara Lee d’Oakland, avait un soutien de 7 %.

Les démocrates doutent que Garvey ait une influence sur le résultat de la course, étant donné l’électorat californien de gauche.

« C’est une pente raide », a déclaré Rose Kapolczynski, une stratège démocrate chevronnée. « Steve Garvey n’est pas Arnold Schwarzenegger, et tout Républicain qui serait compétitif dans une course au Sénat devrait déjà avoir une marque puissante – et c’est ce que Schwarzenegger avait. Et la marque personnelle de Schwarzenegger l’emportait sur la marque républicaine.»

« Je suis sceptique quant à ce qui est le cas » avec Garvey, a-t-elle ajouté.

Alors que 26 candidats se sont portés candidats au siège du Sénat au 9 octobre, selon la Commission électorale fédérale, les trois plus importants – et ceux qui ont levé des fonds importants – sont des membres démocrates du Congrès : Schiff, Porter et Lee.

Quelles que soient ses perspectives générales, l’entrée de Garvey dans la course au Sénat pourrait avoir un effet significatif sur l’élection en raison du système primaire des « deux premiers » de l’État, dans lequel les deux candidats qui ont reçu le plus de voix lors de la primaire de mars passent à la élections générales, quel que soit le parti.

Le sondage de Berkeley de septembre a révélé que le soutien des électeurs démocrates était partagé entre Schiff, Porter et Lee, ouvrant éventuellement la voie à un candidat républicain consensuel pour terminer parmi les deux premiers. Garvey avait déjà le plus grand soutien parmi les électeurs républicains et n’avait pas encore officiellement participé à la course.

C’est déjà arrivé. L’homme d’affaires républicain relativement inconnu, John Cox, a reçu plus de voix lors de l’élection primaire du gouverneur de Californie en 2018 que deux poids lourds démocrates – le maire de Los Angeles Antonio Villaraigosa et le trésorier de l’État John Chiang – pour être battu par Gavin Newsom aux élections générales. Cox a consolidé le vote du GOP en raison de la faiblesse du camp républicain et après avoir été soutenu par le président Trump de l’époque.

Même si ses jours de joueur sont révolus depuis longtemps, la renommée de Garvey au baseball attirera probablement l’attention des médias nationaux et de l’État, en particulier sur Fox News et d’autres médias conservateurs qui ont critiqué le leadership démocrate de Californie en matière de sans-abrisme, de criminalité et d’immigration. Jusqu’à présent, les autres républicains dans la course au Sénat de 2024 n’ont pas cette influence potentielle, ce qui augmente la capacité de Garvey à émerger comme le candidat de choix parmi les électeurs républicains de l’État.

« Il ajoute un élément amusant », a déclaré Kevin Spillane, stratège vétéran du GOP. « Garvey ajoute un élément de joie, si vous voulez. Au moins, sa candidature ajoutera du plaisir aux Républicains. Je pense que la plupart des gens comprennent qu’il n’a aucune chance de gagner. Mais il va tenter sa chance à l’ancienne et en faire définitivement une course plus intéressante.

Ce n’est pas la première fois que Garvey participe à une campagne au Sénat. En 1981, il a déclaré au magazine Playboy qu’il avait été approché pour se présenter au Sénat parce qu’il pouvait « faire de cette société un meilleur endroit où vivre pour nous tous » et qu’il pourrait un jour envisager une candidature à la Maison Blanche.