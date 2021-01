Le bureau du shérif du comté de Maricopa (Arizona) a confirmé jeudi que l’ancien demi de coin des Chicago Bears All-Pro Michael Calvin Richardson était un suspect dans la fusillade mortelle mardi de Ronald Like, 47 ans, à Phoenix.

Mardi matin, la police a répondu à la fusillade et a trouvé Like avec une grave blessure par balle. Il a été transporté dans un hôpital dans un état critique et est décédé plus tard.

Richardson, 59 ans, a été arrêté mercredi et accusé de meurtre, d’inconduite impliquant des armes et d’un mandat d’arrêt pour crime. Il a été incarcéré dans une prison du comté de Maricopa où il est détenu sans caution, selon les registres de prison en ligne. Il doit comparaître devant le tribunal le 7 janvier.

Richardson était un champion du Super Bowl avec les Bears de 1985 et un partant de leur célèbre défense. Il a joué au football universitaire à l’Arizona State University (1979-1982) et est membre du Temple de la renommée des Sun Devils.

