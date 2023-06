L’ancienne star d’Emmerdale rend les fans fous avec un rare retour d’enfance avec son mari 24 ans avant leur mariage

UNE ANCIENNE star d’Emmerdale a rendu les fans fous en partageant un rare cliché d’enfance avec son mari – 24 ans avant leur mariage.

Sammy Winward, 37 ans, a joué le rôle de Katie Sugden dans le feuilleton à succès d’ITV, de 2001 à 2015.

Instagram/@sammy_winward1

L’ancienne star d’Emmerdale, Sammy, a rendu les fans fous avec un cliché de retour pris avec son mari[/caption] Instagram/sammy_winward1

Sammy partage rarement des photos avec son amour d’enfance Martyn[/caption]

Et elle a épousé son amour d’enfance, le directeur des ressources humaines Martyn Hardy.

Le couple se connaît depuis longtemps et s’est marié en secret.

Sammy d’Emmerdale dit que le couple n’a qu’une poignée de photos ensemble, mais elle en a partagé une récemment, de leurs années d’école.

On peut voir Sammy se pencher près de son mari maintenant en un clin d’œil, tout en portant l’uniforme scolaire.

Pendant ce temps, Martyn porte un t-shirt blanc signé, une cravate et un chapeau.

L’actrice Sammy a écrit: « Jeune amour. Nous avons littéralement environ 5 photos de nous de nos jours d’école ensemble, alors quand une nouvelle a refait surface l’autre jour, nous étions aux anges.

« J’avais 13 ans ici et je suis seulement allé épouser le gars! Xxx »

Les fans de Sammy ont adoré le message et ont partagé leurs commentaires ci-dessous, comme l’un d’entre eux a écrit : « C’est tellement beau », suivi d’un emoji en forme de cœur.

Un deuxième a ajouté: « Tellement adorable !! Destinés l’un à l’autre », tandis qu’un troisième a déclaré : « Comme c’est agréable de trouver une photo inédite, trop mignonne ! »

En octobre dernier, Sammy et Martyn ont célébré leur quatrième anniversaire de mariage. Le couple est ami depuis plus de deux décennies.

Elle a partagé une jolie photo d’eux ensemble à l’époque assis dans un train, et Sammy a dit aux fans : « En rentrant de nos célébrations à Londres. Eu le week-end le plus magique. Le ballet, les clubs de comédie, la nourriture, la nourriture et encore de la nourriture et la marche jusqu’à ce que nos pieds nous fassent mal.

« Six ans aujourd’hui fiancés à l’amour de ma vie, quatre ans mariés, 24 ans d’amitié et toujours aussi forts. En voici 24 de plus.

L’actrice partage sa fille Mia, 17 ans, avec son ancien fiancé, le footballeur David Dunn.

Sammy et David étaient fiancés lorsque Mia est née en juin 2005, mais le couple s’est séparé trois mois plus tard.

Lors d’une apparition avec Sammy sur Loose Women en août 2021, Mia a révélé qu’elle suivait les traces de sa mère en devenant actrice.

Lorsque la panéliste de Loose Women, Kaye Adams, a décrit Mia comme «l’image crachée» de Sammy, l’ancien acteur de feuilleton a déclaré: «J’ai toujours pensé« oh mon dieu, je n’aurai que 36 ou 37 ans quand elle aura 18 ans »et je suis presque là maintenant et c’est juste fou parce que nous nous sentons vraiment comme les meilleurs amis.

« Évidemment, il y a la relation mère-fille, mais nous sommes plus comme des meilleures amies. »

Instagram/@sammy_winward1

L’actrice a une fille de 17 ans nommée Mia[/caption]