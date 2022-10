L’ancienne star d’EastEnders, Rita Simons, décroche son premier poste d’actrice en cinq ans avec un nouveau rôle

RITA Simons a décroché son premier emploi d’actrice en cinq ans après avoir quitté EastEnders.

L’homme de 45 ans, mieux connu pour avoir joué Roxy Mitchell, joue dans l’épisode de ce soir du drame à succès d’ITV Professeur T.

Bbc

Rita comme Roxy dans EastEnders aux côtés de Samantha Womack[/caption]

Rita a endossé le rôle de Debbie Sanderson, aux côtés de John Thomson et Juliet Stevenson.

John joue le professeur Jasper Tempest, un criminologue de génie de l’Université de Cambridge qui conseille la police sur les affaires.

Rita a joué dans EastEnders en tant que Roxy Mitchell de 2007 à 2017.

Le jour de l’an 2017, elle a quitté le feuilleton avec Samantha Womack, qui jouait sa sœur Ronnie Mitchell.

En savoir plus sur EastEnders COMPORTEMENT EFFRAYANT Bobby Brazier embrasse une mystérieuse fille aux NTA mais part avec une autre femme SCÈNES ÉMOTIONNELLES Les fans d’Emmerdale pensent que Faith Dingle “a pleuré de vraies larmes” pendant les scènes finales

Leur scénario de sortie dramatique a vu les sœurs se noyer dans une piscine.

L’année suivante, Rita est apparue dans I’m A Celebrity, puis a joué dans diverses productions scéniques.

Ses rôles incluent Paulette Bonafonte dans Legally Blonde The Musical et Miss Hedge dans Everybody’s Talking About Jamie.

Rita partage Maiya et sa jumelle Jaimee, toutes deux âgées de 16 ans, avec son ex Theo.

Le couple était ensemble depuis 14 ans mais s’est séparé la même année où Rita a participé à I’m A Celeb.

Elle a retrouvé l’amour avec l’acteur Ben Harlow, sa co-star dans une tournée de 12 mois au Royaume-Uni de Legally Blonde: The Musical.

Elle a récemment confié au Sun : « C’est l’homme le plus charmant de la planète.

« Et il s’occupe de moi. Il s’assure que j’ai mangé parce que je ne suis pas très doué pour ça quand je suis dans des spectacles.





Avant de rencontrer Ben, sa santé mentale s’est effondrée et sa dépression était si grave qu’elle a envisagé de se jeter dans les escaliers en pensant qu’elle pourrait «faire une pause» si elle n’était pas bien physiquement.

Elle a ajouté: “Il y avait mon anxiété, ma dépression et mon TOC, mais au centre de tout cela, il y avait un divorce vraiment triste qui se passait …

“Ce n’est que maintenant que je suis si heureux que je peux regarder en arrière et voir que j’étais un gâchis.

“Mais vous n’irez nulle part dans la vie sans passer par des conneries et j’aimerais pouvoir revenir en arrière et me dire que ça va aller. Plus que OK, ça va être génial.

Getty

Rita a fait du travail sur scène et de la télé-réalité depuis son départ d’EastEnders[/caption]