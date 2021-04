La star de l’EX EastEnders, Melissa Suffield, a été saluée par les fans après avoir embrassé ses «gros rouleaux» dans un «vrai» instantané sur Instagram.

La jeune femme de 28 ans est devenue célèbre en tant qu’enfant actrice jouant Lucy Beale dans le feuilleton BBC One, et est maintenant incroyablement populaire en ligne grâce à ses publications Instagram franches et honnêtes.

Melissa a admis qu’elle avait failli ne pas publier ce superbe cliché[/caption]

La beauté blonde est maman de son fils River, qui a célébré son premier anniversaire le mois dernier, et partage régulièrement des mises à jour franches sur la maternité, ainsi que sur son corps post-bébé.

S’adressant à sa page de médias sociaux aujourd’hui, Melissa a partagé une superbe photo d’elle-même en train de se détendre dans le jardin – admettant qu’elle avait failli ne pas la publier à cause de l’apparence de son corps.

Elle a écrit: «J’ai failli ne pas publier ça. De la graisse et des rouleaux débordant sur le haut de la ceinture épaisse d’un pantalon de Robert, la robe s’y accrochant.

«L’angle auquel je suis assis accentue ma moitié inférieure et dérange mes proportions. Je pourrais probablement m’asseoir et disséquer cette photo pendant des lustres.

Elle a donné naissance à son fils River en mars dernier[/caption]

La star a été ouverte sur la façon dont son corps a changé[/caption]

«Mais je ne le ferai pas. Nous sommes tellement conditionnés à identifier nos défauts, puis à nous arrêter là. Et il peut être si difficile de voir au-delà d’eux une fois que nous les avons reconnus, et cela nous laisse tellement moins que cela.

«Je vais voir une photo de moi, et être vidé quand je ne suis pas aussi belle que je le pensais dans le monde réel – c’est dingue! Le monde réel est certainement ce qui compte, pas les photos que nous prenons ces jours-là.

«Capturer des souvenirs est une belle chose, mais il est important de se rappeler qu’ils ne sont rien comparés à la mémoire elle-même. Je me suis senti féroce ce jour-là, et aucune photo ne me fera ressentir le contraire «

Melissa a conclu le message en ajoutant: «Aussi, omg GALS. Les pantalons pour garçons sont tellement géniaux que la taille épaisse est un gagnant absolu «

Melissa a été félicitée pour son message honnête[/caption]

Melissa a l’air absolument sensationnelle sur la photo, qui la voit assise dans une chaise d’extérieur confortable à côté d’un joli coussin «Welcome», et des vignes vertes décorant le bouclier de bambou en arrière-plan.

La maman d’un enfant est assise avec désinvolture dans une robe rouge, regardant au loin alors qu’elle montre sa beauté naturelle avec un maquillage minimal.

Ses longs cheveux blonds sont lâches et légèrement ondulés alors qu’ils tombent sur ses épaules, la peau de Melissa dégageant une lueur saine et ensoleillée.

Inutile de dire que ses partisans étaient stupéfaits de voir qu’elle avait l’air moins qu’incroyable sur la photo – mais l’ont félicitée pour avoir parlé si ouvertement de ses insécurités.

Melissa est devenue célèbre en jouant Lucy Beale dans EastEnders[/caption]









Un fan a écrit: «Vous avez l’air magnifique !!!! Mais en tant que petite fille qui crie souvent «oh mon dieu, est-ce que j’ai l’air aussi grosse dans la vraie vie que sur cette photo?!», J’apprécie tellement ce post !!

Un autre a ajouté: «Alors que je regardais ça et que je pensais à quel point tu étais belle «

Un troisième a jailli: « Vous êtes tout simplement incroyable, et vous avez l’air incroyable aussi «

Melissa a toujours parlé de ses accrochages corporels, et le mois dernier, elle s’est déshabillée en lingerie alors qu’elle montrait fièrement sa silhouette post-bébé dans un clin d’œil souriant.