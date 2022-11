L’ancienne star d’EastEnders, Jonny Labey, a déclaré que le diagnostic médical était “écrasant” après la course à l’hôpital

La star des EX-EASTENDERS, Jonny Labey, a parlé de son diagnostic de diabète et de la façon dont il espère inspirer les autres avec la maladie.

L’acteur de télévision et de théâtre a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’adolescence. La maladie chronique signifie que le pancréas ne produit pas assez d’insuline pour soutenir le corps, ce qui signifie que le sucre ne pénètre pas dans les cellules et ne produit pas l’énergie nécessaire au fonctionnement.

Alors que Jonny, mieux connu pour jouer Paul Coker sur EastEnders, se prépare à présenter son nouveau spectacle Top Hat, le joueur de 29 ans a révélé le moment effrayant où il s’est rendu compte qu’il était malade et avait besoin d’aide.

“C’était pendant le stress du GCSE et à part un manque général de sommeil dû aux examens, j’étais inexplicablement fatigué et je sentais que peu importe combien ou rapidement je buvais, j’aurais toujours soif”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

“Alors, j’ai été testé alors que je mesurais mon sang sur le moniteur de mon grand-père et il était de 26,6, ce qui est dangereusement bas, alors je suis immédiatement allé à l’hôpital – et le reste appartient à l’histoire !”

«Cela a été mesuré avec beaucoup de prudence au début, mais n’a pas eu trop d’effet à part le moment de réalisation occasionnel. C’était parfois écrasant, mais il y a si longtemps que je ne m’en souviens plus.

Officiellement diagnostiqué à 15 ans, Jonny admet que ses plus grandes craintes étaient de savoir comment cela pourrait potentiellement bloquer sa carrière d’artiste.

De toute évidence, ses inquiétudes n’étaient pas fondées, et maintenant il apparaît comme Jerry Travers dans les performances à venir à The Mill At Sonnings pour Noël. Le rôle a été rendu célèbre par Fred Astaire dans le film du même nom de 1935.

Il espère que d’autres personnes atteintes de diabète pourront s’inspirer de son histoire.

“Le type un est devenu moi, ainsi que ma connaissance des repas et de l’alimentation, ce qui profite à ma santé et me rend plus fort mentalement. Donc, je dirais – ne soyez pas timide ou gêné à ce sujet », nous a-t-il dit. “Propre être ce compagnon diabétique ou le roi/reine des glucides. Cela enseignera aux autres la condition, mais vous donnera aussi l’impression que vous n’êtes pas un fardeau.

“C’est une condition très solitaire, donc la plupart des gens ne sauront même pas que vous avez quelque chose à penser – tout en étant constamment gouverné par cela.

“C’est normal de laisser entrer les gens et de prendre soin de soi – et en fait, la plupart des gens voudront aider.”





Jonny soutient le #BlueBalloonChallenge qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois national du diabète, le 31 novembre.

Organisé par Medtronic, le leader mondial des technologies de la santé, le défi invite les membres du public à se mettre à la place de ceux qui vivent avec le diabète en publiant une photo ou en se filmant alors qu’ils essaient de maintenir un ballon en l’air, une métaphore de l’acte d’équilibre constant nécessaire pour gérer le diabète.

Pour chaque publication, Medtronic fera un don de 5 € à Life for a Child, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir de l’insuline vitale et des dispositifs médicaux de base aux enfants atteints de diabète dans les pays en développement.

