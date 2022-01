L’ancienne star de « Vanderpump Rules », Stassi Schroeder, annonce un livre après avoir été licenciée pour des actions passées

Stassi Schroeder a un nouveau projet, a partagé la star de télé-réalité mercredi.

La star de « Vanderpump Rules » a été renvoyée du programme de téléréalité populaire en 2020 après que des actions passées insensibles à la race ont refait surface et sont devenues virales.

Maintenant, la femme de 33 ans a annoncé qu’elle avait écrit un livre: « Off with My Head: The Definitive Basic B*tch Handbook to Surviving Rock Bottom. »

La star a annoncé le livre sur Instagram, partageant une photo de la couverture, ainsi que la façon dont le projet est né.

L’ÉTOILE STASSI SCHROEDER FIRED ‘VANDERPUMP RULES’ ADRESSE SES REMARQUES RACIALEMENT INSENSIBLES

« Les deux dernières années ont été des montagnes russes effrayantes pour tout le monde – il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de grandes réalisations et beaucoup de changements inattendus – pour la plupart d’entre nous, en tout cas », a-t-elle commencé dans la légende de la poste. « Ce n’est un secret pour personne que j’ai commis de grosses erreurs et que j’ai été appelé pour cela, mais j’ai aussi beaucoup réfléchi et appris… et écrit. »

La star a noté que « le fond est différent pour tout le monde ».

STASSI SCHROEDER ET SON MARI BEAU CLARK ACCUEILLENT SA FILLE

« Cela pourrait être le sentiment de rejet d’une rupture vraiment désordonnée, le stress et l’incertitude que vous ressentez après avoir été licencié, ou simplement la perte de votre santé mentale parce que votre ancienne vie vous manque », a-t-elle déclaré. « En écrivant ce livre, j’espère faire la lumière sur ce qui m’est arrivé, mais mon véritable espoir est que mes histoires puissent aider quelqu’un d’autre à sortir de ses pires moments… et peut-être rire à mes dépens le long du chemin. »

Sur son histoire Instagram, l’auteur a déclaré que le livre serait disponible le 26 avril.

Schroeder a reçu la botte de « Vanderpump Rules » de Bravo aux côtés de Kristen Doute, membre de la distribution, après que Faith Stowers, une ancienne membre de la distribution noire, ait révélé dans un entrevue que Schroeder et Doute ont une fois appelé les flics sur elle en 2018 et ont essayé de lui reprocher des crimes qu’elle n’a pas commis.

‘VANDERPUMP RULES’ STARS STASSI SCHROEDER, KRISTEN DOUTE PUBLIENT UNE DÉCLARATION COMMUNE D’APOLOGIE APRÈS LE TIR

Plusieurs mois après avoir été licenciée, Schroeder s’est assise pour un entretien avec Tamron Hall, expliquant qu’elle n’avait en grande partie pas parlé du licenciement parce qu’elle avait besoin de « traiter » ce qui s’était passé.

« Je suis quelqu’un qui a foiré plusieurs fois. Je suis la raison pour laquelle je suis dans cette situation. Je pense que beaucoup de gens voulaient que je me concentre sur l’annulation de la culture et si j’étais une victime ou non, et c’est juste pas du tout ce que je ressens », avait-elle déclaré à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Schroeder a admis que même si elle ne se qualifie pas de raciste, elle n’a pas été « antiraciste » et « c’est quelque chose que j’ai appris tout au long de tout cela ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT