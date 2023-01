L’ancienne star de Tottenham et Liverpool, Steven Caulker, retrouve Kolo Touré lors du transfert de Wigan pour signer pour un 14e club différent

Steven Caulker est revenu au football anglais après près de six ans d’absence en signant pour Wigan Athletic.

Le joueur de 31 ans a retrouvé Kolo Touré, avec qui il a joué à Liverpool lors d’une courte période de prêt au club en 2016.

Getty Images Steven Caulker était en Turquie depuis cinq ans

Kolo Touré a joué avec Steven Caulker à Liverpool

Caulker a passé près de cinq ans en Turquie, mais son contrat à Fatih Karagumruk a pris fin au début du mois.

Il a suivi des sorts avec Alanyaspor, Fenerbahce et Gaziantep, bien qu’il n’ait jamais fait une apparition pour Fenerbahce après avoir été immédiatement prêté.

Et le défenseur central, qui avait une sélection en Angleterre avant de changer d’allégeance internationale pour la Sierra Leone, était ravi de révéler qu’il avait signé pour Wigan après plusieurs années difficiles en dehors du terrain.

“Cinq ans 106 jours après mon dernier match en Championship, je suis de retour” a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « J’ai passé des jours, des semaines, des mois et des années à rêver qu’un jour je reviendrai.

“Je sais que ce sera un énorme défi compte tenu de notre position actuelle dans la ligue, mais c’est un défi que j’ai hâte de relever.”

Wigan est le 14e club de Caulker de sa carrière, qui comprend également Tottenham, QPR, Dundee et Cardiff, bien qu’il verra un visage familier au DW Stadium sous la forme de Touré – avec qui il a travaillé à Liverpool.

Nous sommes ravis de confirmer la signature de Steven Caulker jusqu’à la fin de la campagne 2022/23 ! 👌🏼#wafc 🔵⚪️ #CROIRE — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 9 janvier 2023

Steven Caulker a signé pour Liverpool en prêt en 2016 où il a été utilisé comme attaquant

Le défenseur a déclaré: “Après avoir pris la décision de revenir de Turquie il y a quelques semaines, le gaffer m’a contacté.

“C’est un de mes anciens coéquipiers il y a de nombreuses années, et il a parlé de l’opportunité et du projet qu’il a ici.

“Il a parlé du défi auquel nous sommes confrontés et il voulait que j’en fasse partie.

“Pour moi, c’est un gars formidable et l’un des meilleurs gars que j’ai rencontrés dans le football. Le directeur a joué un rôle clé dans ma venue ici.

AFP Steven Caulker a changé d’allégeance de l’Angleterre à la Sierra Leone

“Je suis un joueur expérimenté et j’ai eu 14-15 saisons à mon actif, et pour moi, la chose la plus importante est le respect mutuel avec le manager.

“Kolo l’a montré, et je veux rembourser cette foi en jouant sur le terrain. Je pense que ce défi à ce stade de ma carrière est la bonne étape pour moi.

Wigan est actuellement au plus bas du championnat et affrontera ses adversaires de Cardiff samedi dans un affrontement crucial pour les Latics.