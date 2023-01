L’ancienne star de Tottenham, Dele Alli, “fait taire” les fans de Besiktas alors qu’Everton prêté met fin à la sécheresse de buts en marquant lors de la victoire contre Alanyaspor

Dele Alli a envoyé un message provocant à ses détracteurs à Besiktas en “étouffant” les fans après avoir marqué son retour dans la formation de départ avec un but.

Le milieu de terrain, actuellement prêté par Everton, a trouvé le fond du filet lors d’une victoire 3-0 contre Alanyaspor.

Getty Alli a frappé pour Besiktas lors de sa première titularisation depuis octobre

Getty Il a célébré en mettant ses doigts dans ses oreilles après avoir trouvé le fond du filet

Twitter : beINSports_TR Alli a fait taire les fans de Besiktas avec légèreté après avoir été à plein temps lors de leur victoire 3-0 contre Alanyaspor

Et il a tranquillement fait taire les supporters du club après le match.

Ce n’était pas seulement son but qui a attiré les applaudissements, cependant.

L’ancien as de Tottenham a réalisé un affichage complet au milieu de terrain, avec une précision de passe de 80%, effectuant deux interceptions, remportant six plaqués sur huit et trois de ses quatre duels aériens.

En plus d’être son deuxième but en championnat depuis son prêt en Turquie, Alli ne faisait que sa troisième apparition depuis octobre après être tombé en disgrâce sous l’entraîneur-chef Senol Gunes.

Cependant, le joueur de 26 ans a certainement fait sa marque en trouvant le fond du filet, avant de partir célébrer devant les supporters en délire de Besiktas.

Rejoint par un coéquipier, Alli a célébré en s’asseyant par terre les doigts dans les oreilles, un message clair à ceux qui l’ont critiqué ces derniers mois.

Getty Alli a à peine joué pour Bestiktas depuis la nomination de leur nouveau manager en octobre

Getty Alli espère que son objectif pourra l’aider à poursuivre une forme positive

L’ancien international anglais a traversé une période difficile ces derniers temps.

Après avoir rejoint Everton l’année dernière, Alli a fait 13 apparitions mais n’a pas réussi à impressionner car il n’a pas été en mesure de recréer la forme de but qu’il a montrée à Tottenham.

En conséquence, il a été autorisé à quitter le club pour rejoindre Besiktas avec un prêt d’une saison l’été dernier, mais il est rapidement tombé dans l’ordre hiérarchique et cela a laissé son avenir au club incertain.

Il a été suggéré que la partie turque pourrait envisager de résilier son contrat de prêt et de le renvoyer à Goodison Park lors de la fenêtre de transfert de janvier, laissant sa carrière à un carrefour majeur.

Cependant, les fans de football, et Alli lui-même, espèrent que cette performance peut être le début du retour du milieu de terrain offensif à son ancienne gloire où il s’est révélé être l’un des joueurs les plus talentueux de la configuration anglaise.

