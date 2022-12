L’ancienne star de “SNL” Chris Redd affirme que l’attaque contre lui à l’extérieur du club de comédie de New York était une “situation planifiée”

Le comédien Chris Redd a parlé de l’attaque contre lui à New York qui s’est produite en octobre, dans une nouvelle interview.

Redd, 37 ans, a souligné qu’il pensait que l’attaque était une “situation planifiée”, lors d’une apparition sur “The Bennington Show” de SiriusXM.

“C’est le problème. Les gens ont qualifié cela d’attaque aléatoire. Je n’y crois pas”, a déclaré Redd lors de l’émission, selon Entertainment Tonight. “J’ai regardé les images. Il m’a attendu une heure avant que j’arrive. Il était au téléphone, il avait un mec de guet et tout.”

‘SNL’ ALUM CHRIS REDD BRISE LE SILENCE SUR L’ATTAQUE À L’EXTÉRIEUR DU COMEDY CLUB À NEW YORK CITY

“Tout ce que je dis, c’est que je n’ai jamais rien fait au hasard là où il m’a fallu une heure pour le faire. Je n’ai jamais fait au hasard quelque chose qui a pris une accumulation. Ce n’est pas ce qu’est le hasard”, a-t-il déclaré. a continué. “Donc, je vais dire que c’était une situation planifiée. C’est ce que je ressens dans mon cœur et mon âme. C’est ce que j’ai vu sur les images.”

Redd a plaisanté en disant que l’attaque fonctionnait en fait comme une promotion gratuite pour son dernier spécial comique. Le comédien prévoit également de diffuser lui-même les images et a utilisé l’attaque comme matière à certaines de ses blagues.

“Je ne sais pas quel était leur plan, s’ils prévoyaient de me faire sortir, parce que pas de promotion valait mieux que de se faire frapper au visage”, a-t-il déclaré. “Bro, les gens ne savaient même pas que j’avais une sortie spéciale … ​​Cela a fait des merveilles pour moi.”

L’ancienne star de “Saturday Night Live” a été frappée au visage avec quelque chose de métallique devant un club de comédie de New York fin octobre.

Un porte-parole du Bureau du sous-commissaire à l’information publique a confirmé à Fox News Digital que la police était arrivée au club de comédie de MacDougal Street vers 21h40 le 26 octobre.

L’enquête a révélé que lorsque Redd est arrivé sur les lieux et est sorti de son véhicule, il a été frappé par un agresseur inconnu. L’attaque anonyme s’est produite avant que Redd ne soit sur le point de monter sur scène au Comedy Cellar.

Redd a été emmené à l’hôpital Bellevue de Manhattan, où il a été soigné pour une lacération au visage avant d’être libéré.

Après cinq saisons sur “SNL”, Redd a annoncé en septembre qu’il ne reviendrait pas à l’émission de fin de soirée de NBC. Il était surtout connu pour ses impressions sur des personnages notables, dont Will Smith et Le maire de New York, Eric Adams.

