L’ancienne star de On The Beach se déshabille et porte de la lingerie en dentelle à peine visible après avoir déclenché des rumeurs de romance avec Joey Essex à Dubaï

La star d’EX On The Beach, Becca Edwards, était incroyable dans une tenue en dentelle très révélatrice.

Le joueur de 31 ans, qui a participé à l’émission MTV en 2017, a partagé quelques clichés dans le cadre d’une publicité sponsorisée sur Instagram.

Becca a posé une tempête en époustouflant dans une mini-robe en dentelle plongeante.

Elle a complété le look avec des bottes en cuir hautes.

Becca a coiffé ses mèches blondes en une raie au milieu et a secoué de faux cils, une lèvre nue et des reflets.

Elle a sous-titré le message : « J’aime un monstre .»

Beaucoup se sont précipités vers la section commentaires pour partager à quel point ils aimaient le look.

L’un d’eux a écrit : « .»

Un autre a déclaré : « Vous vous améliorez de plus en plus. »

« Trop bon « , intervint un troisième.

Becca est devenue célèbre en 2017 lorsqu’elle a joué dans Ex On The Beach.

La jeune fille du Nord a eu une amère dispute avec son ex Aaron Chalmers.

Plus tôt ce mois-ci, Becca a été vue en compagnie de Joey Essex lors d’une soirée bien arrosée à Dubaï.

Le couple s’est rapproché en rendant visite au petit Lush.

Joey a déménagé pour vivre dans le haut lieu des célébrités plus tôt cette année.

Il nous a dit : « Je suis dans la meilleure forme de ma vie, je suis célibataire et je reprends ma vie en main.

« Si une fille gentille et gentille entre dans ma vie, je ferais sa connaissance. J’aimerais avoir une petite amie mais elle doit rentrer dans mon puzzle.

«J’ai eu de jolies petites amies au fil des ans, mais j’ai besoin d’une fille pour me relever et me faire sourire chaque jour.

« Quand je rencontrerai The One, je me marierai certainement dans l’Essex. »