Les clichés – qui présentent les femmes légèrement vêtues et Rooney, qui semble endormi sur certaines des images – se sont répandus sur les réseaux sociaux dimanche soir et lundi matin avaient rempli les journaux et sites Web britanniques.

Les avocats de Rooney ont déposé une plainte auprès de la police le même jour, alors que le manager du comté de Derby est ensuite allé craquer l’un de ses rares joueurs débutants dans l’équipe de championnat en sous-effectif, qui a évité de justesse la relégation la saison dernière.

Alors que le joueur de 35 ans s’en prenait à Jason Knight lors d’un « 50-50 » tacle à l’entraînement, il a blessé le milieu de terrain jusqu’à trois mois et il a été signalé que son travail était « sur le fil du couteau » après avoir également critiqué la hiérarchie des Rams sur la politique de transfert au milieu de ce scandale.

« Comment peut-il diriger un groupe de jeunes hommes alors qu’il n’arrive pas à se contrôler en public lors d’une soirée ? Ce type de comportement nuit à la réputation du club », a-t-il ajouté. une source aurait commenté le Sun.

Avec le dernier développement de mercredi, cependant, le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre pourrait être en mesure de mettre la fureur au lit et de se concentrer sur la rectification des problèmes à Pride Park.

Selon le Daily Mail, il a payé à trois des filles – à savoir Brooke Morgan, Elise Melvin et leur amie Eleanor Hoggarth – des frais minimes pour les droits d’auteur sur les images.

Le trio se serait excusé auprès de Rooney, qui les a accusés de « chantage » lui et « volontairement pour remettre toutes les photos » après avoir admis qu’ils avaient « emporté » samedi lors de la soirée bien arrosée qui s’est terminée dans un hôtel économique Staycity à Manchester.

Il faut cependant noter qu’une quatrième fille, Tayler Ryan, qui apparaît dans la grande majorité des photos, aurait conservé les droits d’auteur sur ses selfies, ce qui signifie que Rooney peut intenter une action en justice contre elle s’ils sont à nouveau utilisés par les médias. ou sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole représentant Rooney a confirmé que les trois filles qui ont pris les photos avaient « a contacté les avocats de Wayne et s’est porté volontaire pour remettre toutes les photos qui ont été prises cette nuit-là et les droits d’auteur qui s’y trouvent. »

« Ils lui ont également, à leur propre suggestion, présenté des excuses écrites pour les événements qui se sont déroulés et la gêne occasionnée », il ajouta.

« C’étaient trois jeunes femmes décentes qui sont allées sortir le soir. Elles ne s’attendaient pas à ce que Wayne se retrouve en leur compagnie et elles regrettent la façon dont les choses se sont déroulées avec les photos. »

« Ils se sont emportés et ont fait quelque chose qu’ils ont regretté plus tard. Ils ne s’attendaient pas à ce que cela se retrouve dans les médias grand public après sa publication sur les réseaux sociaux et ils ont décidé de prendre des mesures pour arranger les choses.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Wayne Rooney (@waynerooney)

« Il serait faux de dire qu’aucun argent n’a changé de mains, car lorsqu’un contrat est établi, il doit y avoir une somme et dans ce cas, il s’agissait d’un nominal de 1 £ (1,39 $), » il a été clarifié.

« Ils se sont complètement excusés parce qu’ils voulaient faire ce qu’ils considéraient comme la bonne chose et tirer un trait sur l’affaire. »

Selon la police de Chesire via le courrier, Rooney ne « je souhaite aller plus loin » selon sa réclamation de chantage, avec la femme du père de quatre enfants, Colleen, en vacances actuellement au Pays de Galles.