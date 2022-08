L’ancienne star de Man Utd, Giggs, accusée de “litanie d’abus” lors d’un procès pour voies de fait

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – L’ancienne star de Manchester United Ryan Giggs a été jugée lundi accusée d’avoir soumis son ancienne petite amie à une “litanie d’abus” lors d’une relation coercitive et “toxique”, dans une affaire qui a bouleversé sa carrière de manager .

L’homme de 48 ans, qui était jusqu’à récemment entraîneur de l’équipe nationale du Pays de Galles, a plaidé non coupable des accusations, passibles d’une peine de prison maximale de cinq ans.

Le procès devant jury s’est ouvert lundi matin devant un tribunal de la couronne de Manchester, présidé par la juge Hilary Manley. Elle a dit que cela devrait durer deux semaines.

Giggs est entré dans le bâtiment du tribunal, l’air grave, flanqué de son équipe juridique.

À l’intérieur, il s’est assis bien droit sur le quai, a souvent bu de l’eau et a semblé suivre de près les événements.

Giggs est accusé d’avoir agressé son ancienne petite amie, la responsable des relations publiques de 36 ans, Kate Greville, lui causant des lésions corporelles réelles le 1er novembre 2020, lorsque la police a été appelée à son domicile dans la région de Manchester.

Le Gallois est en outre accusé de voies de fait simples sur sa sœur cadette, Emma Greville, le même jour.

Il fait également face à une accusation de comportement contrôlant et coercitif envers Kate tout au long de leur relation, qui a commencé en 2017 et s’est terminée par l’agression présumée.

– ‘Relation dommageable’ –

L’avocat de l’accusation, Peter Wright, a déclaré au jury que Giggs avait commis “une litanie d’abus – à la fois psychologiques et physiques – sur une femme qu’il prétendait aimer” au cours d’une “relation manipulatrice, toxique et préjudiciable”.

“Le comportement de l’accusé est devenu de plus en plus obsessionnel” dans la relation, a déclaré Wright, et était “calculé pour éroder tout sentiment d’estime de soi”.

À la date de l’agression présumée, Kate “avait déterminé qu’elle devait mettre fin à leur relation” et savait que Giggs “l’avait encore une fois trompée”, a déclaré Wright.

Sa sœur Emma s’occupait de la maison du couple pendant que Giggs et Kate étaient sortis avec des amis.

De retour à la maison, Giggs s’est disputé avec Kate et l’a poussée au sol, lui causant une contusion au bras, a-t-il déclaré.

À ce stade, Emma est intervenue et “l’accusé – nous disons délibérément – a donné un coup de coude à Emma dans la mâchoire, lui causant un malaise”.

Plus tard, Giggs «a délibérément donné un coup de tête à Kate, provoquant ainsi un gonflement de ses lèvres qui étaient meurtries et saignaient. Peu de temps après, Emma a appelé la police », a déclaré l’avocat de l’accusation.

Giggs a été arrêté par la police à son domicile et libéré sous caution.

Il a nié les allégations et a plaidé non coupable lors d’une première comparution devant le tribunal l’année dernière.

Giggs “était idolâtré – l’est toujours – par ses fans adorateurs”, a déclaré Wright, mais a traité Kate “d’une manière qui ne peut être excusée ou ignorée ni par un public adorateur ni par la loi”.

Le juge a déclaré aux jurés qu’ils avaient peut-être formé des opinions à partir des articles des médias, mais “doivent mettre ces opinions de côté” et ne doivent pas “atteindre Google”.

Kate devait comparaître devant le tribunal mardi, s’exprimant derrière un écran. Le tribunal devait également visionner un entretien vidéo avec la police.

– Premier de deux essais –

L’avocat de Giggs, Chris Daw, a insisté sur le fait que son client “n’a utilisé aucune violence illégale” contre Kate ou sa sœur, et qu’il “accepte pleinement que son comportement sur le plan moral était loin d’être parfait”.

Daw a déclaré qu’il y avait eu “un contact accidentel mineur” entre eux la nuit de l’agression présumée.

Giggs a démissionné de son poste de directeur du Pays de Galles en juin, après avoir été en congé depuis son arrestation.

Il reste en liberté sous caution et a déclaré qu’il avait hâte de “nettoyer mon nom”.

Talent adolescent éblouissant, Giggs a terminé sa carrière à Old Trafford en tant que joueur le plus décoré de l’histoire du football anglais.

En tant que joueur, Giggs a réalisé un record de club de 963 apparitions en 23 ans pour Manchester United, remportant 13 titres de Premier League et deux trophées de la Ligue des champions.

Il a ensuite commencé sa carrière d’entraîneur à Old Trafford, prenant la direction temporaire à la fin de la saison 2013/14 après le limogeage de David Moyes avant de travailler comme assistant de Louis van Gaal pendant deux ans.

Giggs a été nommé patron du Pays de Galles en janvier 2018 et les a aidés à se qualifier pour l’Euro 2020, juste leur deuxième participation à un tournoi majeur depuis la Coupe du monde de 1958.

Son procès s’ouvre peu avant une autre affaire judiciaire impliquant un footballeur vedette, le défenseur de Manchester City Benjamin Mendy.

Le Français doit être jugé mercredi à Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, accusé de viol et d’agression dans une affaire impliquant sept femmes.

Mendy, qui a été suspendu par City, nie les allégations.

