L’ancienne star de Love Island complètement méconnaissable dans le retour d’un concours de danse

La star de LOVE Island, Laura Anderson, a incité les fans à faire une double prise après avoir partagé une photo de retour lors d’un concours de danse il y a près de deux décennies.

La star de télé-réalité, 33 ans, qui berce habituellement des mèches blondes pulpeuses, avait l’air très différente avec un petit bob brun.

Laura Anderson a l’air très différente maintenant[/caption]

Laura portait une robe jaune vif avec des détails de paillettes associée à des bottes de cow-boy blanches.

La star de Celebs Go Dating avait l’air méconnaissable lorsqu’elle a assisté à l’événement de danse en 2003.

Le père de Laura a partagé la douce photo et a écrit : “Voici une photo de Laura, 2003ish, elle aimait vraiment ses compositions de danse, elle détestait arriver deuxième, pense qu’elle s’est jointe pour me tuer pour ça.

“Je m’en fous, je suis si fière d’elle, merci encore à tous pour leur soutien.”

Ses followers ont été stupéfaits par la photo et ont rapidement souligné à quel point elle était différente maintenant.

L’un d’eux a écrit: “Elle a l’air si différente et elle va te tuer lol.”

Un autre a posté: “Wow, elle a l’air si différente.”

Un troisième a ajouté : « Quel âge a-t-elle ici ? Elle a l’air si différente !”

Cela vient après que The Sun a révélé que Laura s’était séparée de Gary Lucy un an après leur rencontre lors du tournage de Celebs Go Dating.

La star de la télévision a effacé de son Instagram tous les signes de l’acteur Gary, 41 ans, et l’a même désabonné sur la plateforme.

Des sources proches de Laura ont confirmé au Sun que tout est fini et qu’une réunion est hautement improbable.

Un initié a déclaré: «Ils appellent cela une pause, mais il semble peu probable qu’ils se remettent ensemble.

“Ils veulent des choses différentes à la fin de la journée.”

Le Sun comprend que Laura et Gary pensaient que les choses allaient trop vite, bien qu’aucun des deux n’ait confirmé la rupture.

Leur séparation de choc survient après qu’ils ont célébré le début de 2023 ensemble à l’Hôtel du Vin à Glasgow.

Laura et Gary ont également passé la semaine des fêtes ensemble.

Mais Laura s’est précipitée au chevet de Gary après qu’il ait été impliqué dans un accident le lendemain de Noël.

Le beau gosse des Hollyoaks a déclaré que “quelqu’un veillait sur moi” après s’être miraculeusement échappé avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Laura s’est séparée de Dane Bowers d’Another Level cet été après cinq ans ensemble.

Gary s’est séparé de sa femme Natasha Gray en 2018 peu de temps avant ce qui aurait été leur quatrième anniversaire de mariage.

