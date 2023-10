L’Alabama Crimson Tide ne se sent plus aussi dominant qu’avant.

L’Alabama a subi une défaite contre le numéro 1 de l’époque. 11 Texas en début de saison, mais a rebondi avec des victoires consécutives contre Ole Miss, Mississippi State, Texas A&M et Arkansas. Alors que les Longhorns sont le seul défaut de leur bilan, les Crimson Tide sont invaincus dans le jeu SEC.

Mark Ingram, une ancienne star de Crimson Tide qui a remporté le trophée Heisman en 2009, a exprimé son optimisme quant aux chances de l’Alabama de participer aux éliminatoires du football universitaire.

« Ils doivent simplement continuer à s’améliorer. Ils ont probablement affronté l’une des meilleures équipes du pays lors de la deuxième semaine de la saison », a-t-il déclaré. « Nous ne savions tout simplement pas qui nous étions, nous n’avions pas vraiment d’identité. Je pense qu’au cours des trois dernières semaines, ils se sont énormément améliorés. Je pense qu’ils placent Jalen Milroe dans des positions lui permettant d’utiliser ses compétences et d’avoir succès. Il joue beaucoup mieux. »

Milroe totalise 1 397 verges par la passe et 11 passes de touché au cours des sept premiers matchs de la saison. Contre les Aggies, il a totalisé 321 verges par la passe et trois passes de touché lors de la victoire 26-20. Il a enchaîné avec 238 verges par la passe sur seulement 10 passes complétées avec deux passes de touché dans une victoire de 24-21 contre l’Arkansas.

Ingram, qui a parlé à Fox News Digital au nom du Dos Equis College Football Tailgate Throwdown, a déclaré que la ligne offensive et la ligne défensive doivent continuer à s’améliorer et à s’appuyer sur leurs récents succès.

« Je pense qu’ils ont trouvé une identité en jouant un football dur, physique et complémentaire – offensif (et) défensif », a-t-il déclaré. « Je pense que nous allons simplement continuer à les voir s’améliorer, continuer à les voir se solidifier, continuer à les voir prendre de l’ampleur au fil de la saison. Et je pense qu’ils ont une très bonne chance de participer aux séries éliminatoires. »

L’Alabama est classé n°11 dans le dernier sondage AP Top 25. Le Crimson Tide a le n°17 ​​du Tennessee sur le liste des joueurs dans une sorte de jeu de revanche. Les Volontaires ont frappé le Crimson Tide la saison dernière à Knoxville.

Après les Vols, l’Alabama a rendez-vous avec le Kentucky.