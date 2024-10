L’ancienne star de la WWE, Rico, parle de son apparition à l’événement PPV AEW WrestleDream 2024

Au cours de son podcast, l’ancienne star de la WWE Rico a parlé de son apparition à l’événement PPV AEW WrestleDream 2024…

« Les dirigeants d’AEW ont appelé et ils ont dit que leur équipe, MxM Collection, avait besoin de mes conseils parce qu’ils allaient contre The Acclaimed, et devinez qui était le manager d’Acclaimed ? Billy Gunn, le cul flasque. Mon ancien client. La plus grande déception de toute mon illustre carrière. Quand j’ai entendu cela, j’étais dans l’avion. Ils ont envoyé un avion privé, je suis monté à bord, je me suis envolé pour Seattle et j’ai commencé à travailler avec Mason et Mansoor pour les préparer tous. Ensuite, nous avons eu le match, et puis les choses sont devenues folles, tout le monde s’est déversé, et mon gars atteignait, Mansoor atteignait le ring. Je suis juste monté sur le ring, je n’ai rien fait, mais j’essayais de le remonter pour prendre son élan, éventuellement pour obtenir une bonne victoire par décompte. Alors je l’ai tiré vers l’intérieur, et j’ai glissé, et à mon insu, Billy Gunn s’est faufilé derrière moi, et il était sur le ring avec moi. Nous ne sommes pas censés lutter. Il me raconte tout ça, et je suis allé, attends une minute, tu es irrespectueux. Alors je suis allé lui donner un coup de pied. Il a été rapide. Il m’a attrapé le pied, m’a donné un coup de pied dans le ventre et m’a donné un Fameasser. Il a eu l’audace de me Fameasser. Billy Gunn, le cul flasque.

«Je viens d’entrer dans le vestiaire d’AEW, et c’était le jour et la nuit, de la WWE dans les années 2000 à l’AEW maintenant. Tout le monde était sympathique, on ne sentait pas cette lourdeur dans l’air, les gens se parlaient, s’entendaient bien. Ils ont eu beaucoup de bien. J’ai pu voir beaucoup de gars qui étaient de la WWE, et tout le monde dans le vestiaire est venu vers moi à un moment donné et m’a remercié pour ma carrière et ce que j’ai fait en tant que personnages. Le vestiaire était fantastique, les cadres comme Sonjay [Dutt] et des trucs comme ça, j’ai rencontré M. Khan. M. Khan m’a choqué. Il dit : ‘Je me souviens de toi dans ‘American Gladiators’. J’étais un grand fan. C’était il y a 34 ans [laughs]. Tout le monde est venu me remercier d’être là, ils ont dit qu’ils appréciaient mon travail, ce que j’avais fait dans le passé. C’était vraiment bien que quelqu’un apprécie votre travail. Cela a dû faire une différence parce qu’après 19 ans [years]ils se souviennent encore de moi. (citations gracieuseté de Colin Tessier)