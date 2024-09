L’ancienne star de la WWE, Rick Boogs, a l’air incroyablement bouleversée dans un récent selfie

L’ancienne star de la WWE, Rick Boogs, a fait profil bas après sa libération de la WWE l’année dernière. En janvier, il a laissé entendre qu’un retour sur le ring n’était pas sur son radar, affirmant qu’il était plus occupé que jamais. À en juger par ses récentes publications sur les réseaux sociaux, cette activité implique de se faire complètement branler au gymnase.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’ancien double champion 24h/24 et 7j/7 a pris une pause rapide après s’être pendu et se cogner pour prendre un selfie dans les toilettes des hommes, montrant fièrement ses gains à couper le souffle. « En profitant de ce bon éclairage public », a plaisanté Boogs en fléchissant ses biceps à côté d’un urinoir.

Mais il ne s’agit pas seulement de regarder la pièce. Boogs affiche également des chiffres sérieux dans le gymnase. Quelques jours avant sa séance photo aux toilettes, il a partagé une vidéo de lui-même en train de soulever 772 livres. Le clip de 16 secondes est un pur chef-d’œuvre de viande, avec Boogs et un copain excité qui l’encouragent alors qu’il traverse l’ascenseur.

« Oh ouais! Putain ouais ! Putain ouais ! Wooo », a crié un Boogs gonflé pendant et après son set.

Les exploits de Boogs en salle de sport surviennent exactement un an après son licenciement par la WWE, marquant la fin de son parcours de six ans au sein de l’entreprise. Peu de temps après, il a affirmé que son licenciement était dû à un « jeu de pouvoir politique en coulisses ». En janvier, Boogs a fourni quelques détails, déclarant que l’éviction de l’ancien président-directeur général de la WWE, Vince McMahon, avait quelque chose à voir avec sa mise en conserve. Boogs a déclaré: « Je peux dire avec 100% de certitude que le retrait de Vince a tué ma carrière. »

Même si ses jours de lutteur sont peut-être révolus, les fans peuvent toujours suivre le parcours de vie de Boogs sur sa chaîne YouTubeoù il partage des mises à jour régulières et du contenu de gym. Dans une vidéo récente, il s’est vu interdire le soulevé de terre dans son gymnase local, ce qui prouve que Boogs continue de repousser les limites de plusieurs manières.