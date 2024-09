L’ancienne star de la WWE Dave Bautista évoque sa perte de poids spectaculaire

Dans « Knock at the Cabin », Bautista incarne Leonard, l’un des quatre mystérieux étrangers envoyés pour prévenir une famille de l’arrivée imminente de l’apocalypse. De nos jours, Bautista fait la promotion de son rôle principal, celui de Joe Flood, dans « The Killer’s Game », dans lequel joue également l’ancien champion de la WWE Drew McIntyre. Au milieu de tout cela, Bautista continue également à peaufiner son physique.

Publicité

« J’ai remarqué que plus je maigrissais, mieux je me sentais », a déclaré Bautista. « J’ai aussi remarqué que plus je maigrissais, mieux je paraissais devant la caméra, à côté d’autres acteurs. Même à ce poids, les gens disent des choses comme : « Mon Dieu, tu es maigre ! » J’ai même vu sur Internet que certaines personnes s’inquiétaient de ma santé. Et quand je le dis à voix haute : « Je mesure 1,93 m et pèse 109 kg », j’ai l’impression d’être une grande personne. Mais pour moi, parce que les gens m’ont vu beaucoup plus grande au fil des ans, ils pensent que je suis anorexique, mais je suis juste un grand être humain. »

Bien qu’il mesure aujourd’hui 1,93 m et pèse 109 kg, Bautista a admis qu’il se sentait parfois distrait lorsqu’il se tenait à côté d’un acteur « typique ». Il limite donc désormais son apport calorique jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif de poids souhaité. La valeur exacte de cet objectif n’a pas été dévoilée, bien que Bautista ait indiqué qu’il avait l’intention de perdre « quelques kilos de plus ».

Publicité

« Je m’entraîne dur, pas trop dur, mais mes calories sont assez limitées, peut-être 2 500 calories par jour », a déclaré Bautista. « Pour moi, c’est comme rien. Je ne mange pas beaucoup. Je ne meurs pas de faim ou quoi que ce soit, mais je jeûne par intermittence. Je n’ai pas encore mangé, et il est presque 13 heures. Je ne mange généralement pas pendant trois à quatre heures avant de me coucher, donc c’est une courte fenêtre. »

Au cours de sa carrière à la WWE (2000-2010), la carrure de Bautista oscillait entre 125 et 146 kilos, ce dernier poids étant dû à ses cinq mois en tant que diacre Batista aux côtés du révérend D-Von en 2002. À partir de là, Batista se souvient du reste de sa carrière sur le ring, qui l’a vu se transformer en « The Animal », oscillant autour de la barre des 136 kilos. Bautista a finalement quitté la WWE au printemps 2010, poursuivant ensuite une carrière à plein temps dans la télévision et le cinéma.

Si vous utilisez l’une des citations de cet article, veuillez créditer Chris Van Vliet avec un grand merci à Wrestling Inc. pour la transcription.