L’ancienne star de la WWE Dave Batista s’inquiète de sa perte de poids

Lors d’une interview avec Chris Van Vliet pour promouvoir son nouveau film Le jeu du tueurl’ancienne star de la WWE Dave Batista a fait part de ses inquiétudes concernant sa perte de poids…

« Je suis en train de devenir super mince. C’est probablement le poids le plus léger que j’aie jamais eu depuis mes 19 ans. Le poids le plus lourd que j’ai jamais eu était de 370 livres. Quand j’ai commencé Deacon, je pesais environ 325 livres. Pendant la majeure partie de ma carrière de lutteur, je pesais environ 290 livres. Maintenant, je pèse environ 240 livres. Il y a à peine un an et demi pour Knock At The Cabin, je suis passé à 315 livres et c’est là que le cauchemar a commencé. Perdre ce poids a été un véritable défi. »

« J’ai même vu en ligne que certaines personnes s’inquiétaient de ma santé. Quand je le dis à voix haute aux gens, je mesure 1,93 m et pèse 109 kg. Quand vous le dites à voix haute, on a l’impression que je suis une personne corpulente. Les gens m’ont vu tellement plus grosse au fil des ans et ils pensent que je suis anorexique, mais je suis toujours, je suis juste un grand être humain. Donc, à 1,93 m et 109 kg, à côté d’un acteur typique, j’ai l’air d’un gorille et c’est distrayant. » (citations avec l’aimable autorisation de WrestlingNews.co)