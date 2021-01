L’ancienne star de la télévision jeunesse en mission pour transformer la BBC

LONDRES – Quand June Sarpong avait 21 ans et était une présentatrice prometteuse sur MTV en Grande-Bretagne, elle est passée devant un kiosque à journaux et a vu un magazine dans ses étagères. Sur la couverture, il y avait une histoire de femmes qui ont réussi à la station de musique.

Elle a attrapé une copie, seulement pour découvrir qu’elle n’était pas présentée. Sarpong – qui est noire – n’avait pas été invitée à participer à la séance photo de couverture avec ses collègues blancs, même si elle était co-animatrice de l’une des émissions les plus réussies de la station. Elle n’a pas été mentionnée dans l’article.

«C’était déchirant», se souvient-elle dans une récente interview.

Bientôt, les téléspectateurs ont également remarqué son absence et ont commencé à appeler MTV pour demander pourquoi elle avait été exclue. «C’était ce véritable moment d’apprentissage pour le réseau», a déclaré Sarpong.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, Sarpong tente toujours d’améliorer la diversité de la télévision britannique – juste à un niveau beaucoup plus large et plus tendu sur le plan politique. En novembre 2019, elle a été nommée directrice de la diversité créative de la BBC, un rôle de premier plan dans lequel elle est chargée de rendre le radiodiffuseur public britannique plus représentatif du pays.