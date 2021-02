Un ancien prodige de la ligue de rugby a expliqué comment il a déraillé et s’est retrouvé derrière les barreaux après avoir rejoint le gang de motards Rebels.

Dan Kilian était encore au lycée quand il a commencé à jouer pour les Titans de la Gold Coast des moins de 20 ans en 2011, qu’il décrit toujours comme son souvenir de foot préféré.

Il a signé un contrat avec les Newcastle Knights l’année suivante avant qu’une bataille contre l’anxiété et la dépression ne le conduise à abandonner sa carrière prometteuse dans la ligue à l’âge de 19 ans – se retrouvant en prison dans les deux ans.

Kilian, maintenant âgé de 25 ans, a parlé de son passé troublé, de sa vie derrière les barreaux et de la bataille pour remettre sa vie sur les rails depuis lors d’une interview franche avec la police du Queensland, intitulée The Dan Kilian Story.

L’ancienne star montante de la ligue de rugby Dan Kilian (photographiée quittant la Cour suprême en 2017) a expliqué comment sa vie était devenue incontrôlable quand il était plus jeune

«Je suis devenu la parfaite concoction du monstre humain; super gourmand, manipulateur, déloyal, abusif, violent », se souvient-il.

« Votre seul point final est de gagner de l’argent, de faire gonfler votre ego par les autres membres et d’obtenir cette stature de ne pas être f ** ked avec ou dont a obtenu le plus d’argent, dont a obtenu le plus d’or, qui peut attirer le plus de femmes, qui déplace le plus de vitesse.

«Certains aspects étaient agréables, mais c’est toute la glorification de tout ce qui se cache derrière.

Kilian est devenu impliqué avec les rebelles à l’âge de 19 ans quand il est rentré chez lui à Coffs Harbour sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud après s’être éloigné du sport.

Il a plaidé coupable de trafic de drogue en 2017 après avoir été surpris en train d’acheter 10000 comprimés de MDMA pour 10 $ chacun.

Kilian a vendu les pilules, se gagnant des milliers de dollars de profit, dont une partie en médicaments.

«J’ai utilisé de la drogue et de l’alcool pour panser ma dépression, mais tout ce que cela a fait, c’est me rendre hors de contrôle», se souvient Kilian.

Dan Kilian photographié à l’âge de 19 ans lorsqu’il a jeté sa prometteuse carrière dans la ligue de rugby et a rejoint le gang de motards Rebels

« J’ai croisé un mec dans un pub, dont j’ai réalisé que j’étais dans les Rebels, nous avions en fait fermé les yeux et ça allait être un peu une bagarre, mais avant que vous ne le sachiez, nous étions tous de retour au clubhouse cette nuit sur les p * ss et ainsi de suite.

« Il a dit que j’avais un copain qui dirige un club de foot dans le nord, seriez-vous intéressé et j’ai juste pensé que oui, pourquoi pas … je n’avais jamais été dans ce royaume de gangs avant que je ne voyais pas que ce gars devenait réellement moi ici pour son propre but.

Kilian a admis qu’il avait été forcé de faire des choses qu’il ne voulait pas faire alors qu’il était membre des rebelles

« Ce n’était pas agréable, certaines choses resteront avec moi pour toujours », a-t-il déclaré.

« Je suis rentré chez moi et j’ai souvent passé la tête dans un oreiller et j’ai pensé, qu’ai-je fait. »

«Lorsque vous vous détestez davantage, vous apprenez à vous autodétruire davantage.

Dan Kilian (photo) a passé plus de deux ans derrière les barreaux au début de la vingtaine, qu’il a décrit comme une véritable révélation

La mère de Dan Kilian (à gauche) a été interviewée aux côtés de son fils dans la vidéo de la police du Queensland

M. Kilian a finalement été arrêté lors d’un spectaculaire raid à vélo en 2014 et a passé plus de deux ans dans les prisons de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland.

«Dix-huit mois dans les prisons de NSW à l’âge de 20 ans ont été une véritable révélation», a-t-il déclaré.

« C’était une dure réalité, venant d’un lieu d’opportunités à un endroit comme celui-là, vous êtes assis là et vous regrettez vraiment vraiment et pensez à ce que j’ai fait. »

« C’était énorme, énorme claquement dans la bouche. »

Il a utilisé le temps passé dans une prison de Bathurst pour s’améliorer, passant du temps à la bibliothèque et lisant 150 livres.

«Je suis ensuite allé à la prison du Queensland et j’ai fait la même chose», a-t-il déclaré.

«Je m’entraînais autant que je pouvais, trois, quatre, fois par jour, parfois plus.

«J’en ai juste marre de me sentir comme de la merde. J’en ai eu assez de ma capacité mentale à me contrôler… Je ne suis toujours pas parfait mais j’essaye de rester aussi fort mentalement que possible.

Kilian a coupé les liens avec les rebelles lorsqu’il a été libéré de prison et n’a pas regardé en arrière.

La fin de la vidéo montre Kilian un an après le tournage, où il a révélé que remettre sa vie sur les rails avait été « difficile et fatigant ».

Dan Kilian (photographié dans la vidéo de la police) admet qu’il est toujours en train de remettre sa vie sur les rails après qu’elle est devenue incontrôlable il y a huit ans

Dan Kilian (photographié en train de quitter le tribunal en 2017) a rompu ses liens avec le club de cyclisme Rebels

«Parfois, j’ai l’impression qu’il y a une montagne devant moi, mais je suis déterminé à ne pas abandonner parce que je réalise qu’il y a un but à mener une vie positive sans crime, dépression, toxicomanie et relations brisées», explique-t-il.

«Au cours des 12 mois qui ont suivi le tournage, je me suis retrouvé face à face avec nombre de mes démons.

« Je me suis retiré de mes efforts de réforme car je pensais que je pouvais résoudre mes problèmes par moi-même, mais je n’arrêtais pas de me renverser et ma santé mentale en souffrait. »

« Finalement, j’ai réalisé que j’étais le démon en moi, me refusant l’aide dont j’avais besoin parce que je pensais que je savais le mieux. »

Kilian a depuis accepté ses batailles internes et a cherché de l’aide professionnelle.

«J’améliore mes relations et une fois de plus, je suis optimiste quant à l’orientation de ma vie», a-t-il déclaré.

La vidéo se termine par Kilian exhortant les autres dans une situation similaire à ne jamais abandonner.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une assistance confidentielle, appelez Lifeline: 13 11 14 ou Beyond Blue: 1300 22 4636.