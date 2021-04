L’ancienne star de la NFL, Marshawn Lynch, a rejoint le groupe de propriété des Oakland Roots of the USL Championship.

Originaire d’Oakland, Lynch, 34 ans, était un éminent défenseur de la ville au cours de sa carrière de 12 ans dans la NFL, principalement avec les Seahawks de Seattle.

«Ayant grandi à The Town, nous avons toujours pu compter sur les équipes professionnelles dans ce domaine, mais avec la plupart de celles avec lesquelles j’ai grandi, je savais qu’à la minute où j’ai entendu parler de l’opportunité de rejoindre Oakland Roots, ce n’était pas seulement quelque chose que je voulais faire, c’était quelque chose que je devais faire », a déclaré Lynch dans un communiqué.

Lynch a initialement pris sa retraite de la NFL après la saison 2015, mais il est retourné jouer pour les Oakland Raiders en 2017 et 2018, avant leur déménagement à Las Vegas.

«Depuis le début, nous avons essayé de créer un groupe de propriété qui était enthousiasmé par plus que les sports professionnels, mais aussi par Oakland et notre objectif», a déclaré le co-fondateur et directeur marketing de Roots Edreece Arghandiwal dans un communiqué. « Nous ne pourrions être plus fiers d’accueillir quelqu’un qui a longtemps été une source d’inspiration pour les Oaklanders et nous tous chez Roots. »

Les Roots ont été fondés en 2018 et ont joué leurs deux premières saisons dans la National Independent Soccer Association, la ligue de troisième niveau du système de football professionnel des États-Unis. En septembre, ils ont annoncé qu’ils rejoindraient le championnat USL au deuxième niveau.

Oakland ouvre la saison le 8 mai au Phoenix Rising.