L’ancienne star de la NBA Amar’e Stoudemire chargée de batterie

L’ancien recrue de l’année 2003 de la NBA, Amar’s Stoudemire, a été accusé de coups et blessures après avoir prétendument frappé et giflé sa fille.

L’ancienne star de la NBA Amar’e Stoudemire s’est retrouvée dans une sorte de mélangeur de vacances. Selon CBSMiami, Stoudemire a été arrêté ce week-end pour violence domestique. L’incident en question était entre lui et sa fille. Le différend aurait commencé lors d’un appel téléphonique entre sa fille et sa grand-mère au cours duquel il n’aimait pas la façon dont elle parlait à la grand-mère. Amar’e et sa fille auraient commencé à se disputer sur son “attitude” avant qu’il ne lui donne un coup de poing sur le côté droit du visage. Lorsqu’elle a commencé à “répondre”, il l’aurait ensuite giflée au visage et sur le côté gauche de son corps. Son ex-femme aurait montré à la police des photos de sa fille pleurant avec du sang coulant sur son visage. Ces images auraient conduit à sa charge de batterie pour délit.

Amar’e Stoudemire aborde la récente arrestation dans une déclaration bizarre sur Instagram

Bien sûr, comme tout le monde aux yeux du public, Amar’e a sauté sur Instagram pour faire face à la situation.

“Au cours des dernières 24 heures, un incident au domicile familial m’a conduit à être accusé d’avoir agressé ma fille. C’est une allégation basée sur un rapport qui ne correspond pas aux faits. Je suis de confession juive, aujourd’hui les juifs du monde entier célèbrent Hanukkah et entendent l’histoire de la façon dont nous avons combattu la méchanceté. Je crois que tout ce qui vous est odieux, ne le faites pas aux autres. Au fur et à mesure de l’enquête, les faits montreront que les allégations sont sans fondement, car l’état de santé de ma fille n’est pas le résultat d’une agression par un père qui mesure près de 7 pieds et pèse 250 livres. Je ne me verrais jamais agresser qui que ce soit, surtout mes enfants. Je respecte, protège et aime ma famille, en particulier mes enfants. En tant que père, je demande votre grâce alors que nous sécurisons notre espace et notre intimité.

Bien qu’il nie les allégations, mélanger sa foi dans la déclaration est très intéressant. Alors qu’Amar’e a deux filles adolescentes, les rapports de police n’indiquent pas quel enfant a été impliqué dans l’altercation.