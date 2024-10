L’ancienne star de la MLB, Garvey, fait jouer les votes des Latinos dans une tentative de longue haleine pour le siège du Sénat américain de Californie

LOS ANGELES– L’ancienne star républicaine du baseball, Steve Garvey, fait pression en fin de journée pour obtenir le soutien des Latinos dans sa campagne au Sénat américain contre le représentant démocrate Adam Schiff pour le siège californien détenu depuis longtemps par feu la sénatrice Dianne. Feinstein.

Cette compétition discrète a été largement négligée à l’échelle nationale au cours d’une année où le contrôle du Sénat sera confié à une poignée de sénateurs. courses compétitives, y compris dans l’Ohio, le Michigan et le Nevada. En Californie, les républicains sont largement dépassés en nombre par rapport aux démocrates – près de 2 contre 1 dans tout l’État – et aucun candidat républicain n’a remporté une course au Sénat dans cet État depuis 1988.

Le vote est déjà en cours : les bulletins de vote par correspondance ont été distribués à chacun des 22 millions d’électeurs de l’État au plus tard le 7 octobre.

Schiff, 64 ans, a récemment fait preuve de confiance en lui, se rendant en Pennsylvanie et dans l’Ohio pour faire campagne au nom d’autres candidats démocrates au Sénat. La Californie étant considérée comme un siège sûr pour les démocrates, il prévoit de faire campagne pour les candidats démocrates dans les États du champ de bataille le mois prochain et a également collecté des fonds pour les démocrates nationaux.

Si la course a manqué de drame, elle représente néanmoins un tournant dans la politique californienne, longtemps dominée par Feinsteinl’ancienne sénatrice américaine Barbara Boxer, l’ancien gouverneur Jerry Brun et une poignée d’autres politiciens démocrates chevronnés. Cette confrontation signifie également que la Californie n’aura pas de femme au Sénat pour la première fois depuis plus de trois décennies.

Garvey a annoncé la semaine dernière qu’il prévoyait de dépenser 5 millions de dollars en publicité à l’approche du jour du scrutin destinée à la communauté latino-américaine, y compris un spot télévisé en espagnol, la première publicité de la campagne à l’échelle de l’État. Il aborde des thèmes familiers à Garvey, notamment l’inflation et les prix de l’essence, la criminalité et les impôts notoirement élevés de l’État.

On ne sait pas à quel point cela sera bénéfique pour changer la trajectoire d’une course déséquilibrée dans laquelle Schiff a détenu l’avantage en termes de sondages et de financement de campagne. La dernière fois qu’un candidat républicain a remporté une course à l’échelle de l’État de Californie, c’était en 2006, il y a près de deux décennies, soulignant l’avantage démocrate.

La course a vaguement suivi les contours de la lutte nationale pour le Congrès.

Schiff a mis en garde contre les menaces du GOP contre le droit à l’avortement, après que la Cour suprême des États-Unis a supprimé en 2022 les protections constitutionnelles des femmes en matière d’avortement et le retour potentiel de l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche. Schiff, un partisan de longue date de Trump, qualifie l’ancien président de menace pour la démocratie.

Garvey, qui a joué pour les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego et a été MVP de la Ligue nationale en 1974, a martelé Schiff et les dirigeants démocrates pour la flambée des prix des produits alimentaires et de l’immobilier, une crise de sans-abri de longue durée et d’autres problèmes de vie dans un État qui a vu sa population, autrefois en plein essor, diminuer ces dernières années.

Trump a figuré en bonne place lors d’un débat épineux et probablement peu regardé cette semaine, dans lequel Schiff a dépeint Garvey comme un acolyte de Trump vêtu d’un uniforme de baseball, tandis que Garvey a suggéré que Schiff était obsédé par la politique partisane de Washington tout en ignorant les problèmes urgents de la Californie dans son pays.

Une publicité de Schiff rappelle l’attaque collective du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain et la destitution de Trump. « Lorsque notre démocratie était en danger, il s’est levé », raconte un narrateur.

Jack Pitney, politologue au Claremont McKenna College, a déclaré que les démocrates bénéficieraient probablement d’une participation élevée au cours d’une année d’élection présidentielle, avec la vice-présidente Kamala Harris, ancienne sénatrice et procureure générale de Californie, en tête du parti. Il a noté que les républicains des États ont eu du mal pendant des années à recruter des candidats viables pour des postes de renom – les électeurs ne pouvaient choisir que parmi deux démocrates pour le Sénat américain lors des élections générales de 2016 et 2018. Garvey, bien que connu d’une génération plus âgée de fans de baseball, serait probablement un chiffre pour de nombreux jeunes électeurs.

Compte tenu de l’inclinaison politique de la Californie, les chances de Garvey de créer une surprise le jour du scrutin « sont à peu près égales à mes chances de devenir pape », a déclaré Pitney.

Feinstein, un démocrate centriste élu au Sénat en 1992, mort à 90 ans en septembre 2023. Laphonza Butler, un initié démocrate et ancien dirigeant syndicala été nommé au siège après le décès de Feinstein et a décidé ne pas solliciter un mandat complet cette année.