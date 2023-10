La star américaine du hockey Adam Johnson est décédée samedi à la suite d’un “accident anormal” lors d’un match d’une ligue de hockey britannique.

Johnson, originaire du Minnesota, avait 29 ans.

Johnson jouait pour les Panthers de Nottingham, qui font partie de la Ligue élite de hockey sur glace (EIHL), contre les Steelers de Sheffield samedi soir à l’Utilita Arena de Sheffield, lorsqu’il a subi une grave coupure au cou causée par un patin, le BBC signalé.

Les Panthers ont tweeté samedi que le match de la Challenge Cup avait été « arrêté » samedi soir en raison d’une « grave blessure » et que les joueurs sont retournés aux vestiaires. Les fans ont ensuite été invités à quitter le bâtiment « en raison d’une urgence médicale majeure ».

Les Panthers de Nottingham ont déclaré dans un déclaration Johnson “est tragiquement décédé à la suite d’un accident anormal lors du match de Sheffield hier soir”.

« Adam, notre numéro 47, était non seulement un joueur de hockey sur glace exceptionnel, mais aussi un formidable coéquipier et une personne incroyable avec toute la vie devant lui. Il manquera beaucoup au club et ne l’oubliera jamais », a écrit le club.

“Les Panthers aimeraient transmettre nos pensées et nos condoléances à la famille d’Adam, à son partenaire et à tous ses amis en cette période extrêmement difficile”, poursuit le communiqué. “Tout le monde au club, y compris les joueurs, le personnel, la direction et les propriétaires, a le cœur brisé à l’annonce du décès d’Adam.”

L’équipe n’a pas partagé de détails sur ce qui est arrivé à Johnson, mais a déclaré: “Les Panthers aimeraient remercier tous ceux qui se sont précipités pour soutenir Adam hier soir dans les circonstances les plus éprouvantes.”

Johnson a déjà joué dans la Ligue nationale de hockey avec les Penguins de Pittsburgh en tant qu’attaquant de 2018 à 2020, ESPN signalé.

Les Penguins ont pleuré le décès de Johnson dans un communiqué disant : « Les Penguins de Pittsburgh se joignent à l’ensemble du monde du hockey pour pleurer la perte d’Adam Johnson, dont la vie a tragiquement pris fin beaucoup trop tôt. »

“Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Adam, ainsi qu’à tous les coéquipiers et entraîneurs passés et présents d’Adam. Adam fera toujours partie de la famille des Penguins. C’était notre honneur de le voir réaliser son rêve de jouer dans l’équipe des Penguins. Ligue nationale de hockey”, ajoute le communiqué.

La Ligue élite de hockey sur glace a annoncé que tous les matchs prévus dimanche seraient reportés.

“Les pensées et les condoléances de toutes les personnes liées à l’EIHL vont à la famille, aux amis et aux coéquipiers d’Adam en cette période incroyablement triste et difficile. Nous demandons également à chacun de respecter la vie privée de la famille d’Adam en ce moment”, a-t-il déclaré. ligue partagée sur X.