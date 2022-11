L’ancienne star de I’m a Celeb explique à Matt Hancock comment survivre dans la jungle alors qu’il avertit le député – méfiez-vous des testicules du taureau

À bien des égards, le Parlement ressemble à une jungle – pleine de rivaux venimeux et de dangers potentiellement mortels qui se cachent derrière chaque recoin. Donc, à certains égards, Matt Hancock se sentira comme chez lui dans I’m a Celeb…

Mais vivre dans un camping avec des étrangers et devoir endurer les tristement célèbres procès Bushtucker n’est pas une promenade de santé.

Stanley Johnson a donné ses conseils à Matt Hancock pour survivre à la jungle I’m a Celeb

Être enfermé dans un cercueil plein de serpents alors qu’ils se glissent dans tous les coins et recoins de votre corps n’est pas pour les timides. Comment savez-vous qu’un Black Mamba venimeux n’a pas été glissé accidentellement et qu’il pourrait vous étouffer avec seulement deux gouttes de son venin toxique ?

Alors Matt, alors que vous vous préparez à vous diriger vers Down Under, voici mes conseils pour survivre dans la jungle :

Tout d’abord, n’ayez aucun doute : les gens voudront vous voir souffrir ! Vous devez embrasser Bushtucker Trials.

Les catholiques disent que la rédemption passe par la souffrance – au moment où vous aurez fini dans la jungle, vous serez un saint.

Le Bushtucker le plus délicat que j’ai fait était celui où je devais retirer des testicules de taureaux d’un seau en utilisant ma bouche et les transmettre à mon coéquipier, le comédien Iain Lee.

Je ne sais pas si vous connaissez les testicules de taureau, mais ils sont gros, juteux et très, très salés.

Je n’ai eu aucun problème avec un testicule de taureau – après tout, qu’est-ce qu’un testicule entre amis ?

Mais j’ai eu du mal à rapprocher mon visage contenant ce testicule massif et pendant de celui de Iain parce qu’il avait une énorme barbe.

A chaque fois que j’allais y passer j’étais totalement enveloppée dans la barbe de Iain ! C’était désordonné.

Deuxièmement – choisissez soigneusement votre article de luxe.

Mes camarades de camp ont demandé des lettres de leurs femmes ou du bon chocolat à grignoter. Mais j’ai choisi un lilo. C’était fantastique.

J’ai passé de nombreuses heures heureuses dans un coin tranquille de la jungle à somnoler sur le matelas gonflable pendant que mes camarades de camp soignaient des maux de dos après avoir passé des semaines à dormir dans un hamac.

Bien que le désastre ait frappé quand je me suis tenu près du feu de camp avec mon lilo un jour et il a sauté !

Troisièmement, la jungle peut faire des merveilles pour votre tour de taille.

J’ai perdu 3 pierres – en descendant à 12 pierres 1 livre, et j’ai réussi à le garder depuis. Bien que Matt soit déjà assez soigné.

Mais le conseil le plus important est de s’amuser et de se faire de bons amis.

J’étais avec des gens fantastiques – WAG Rebekah Vardy, le boxeur Amir Khan, la star de Made In Chelsea Georgia Toffolo. J’ai rencontré des gens que je ne rencontrerais jamais normalement.

Malgré les bestioles, les essais Bushtucker et les nuits privées de sommeil, c’était un pur plaisir.

Alors bonne chance Matt, ce sera génial, bravo de l’avoir utilisé pour sensibiliser aux bonnes causes et au problème de la dyslexie. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous quelques astuces pour vous aider à survivre dans la jungle de Westminster en rentrant chez vous ?