L’ancienne star de Hollyoaks, Stephanie Davis, s’est précipitée à l’hôpital dans une ambulance et a mis de l’oxygène car elle souffre «tellement»

L’ANCIENNE star de Hollyoaks, Stephanie Davis, a été transportée d’urgence à l’hôpital dans une ambulance et placée sous oxygène pour soulager la douleur.

L’actrice a profité de ses histoires Instagram pour documenter l’épreuve effrayante, où elle a dit aux fans qu’elle souffrait « tellement de douleur » alors qu’elle était allongée sur un lit d’hôpital.

Stephanie, 28 ans, qui a interprété Sinead O’Connor dans le feuilleton de Channel 4 jusqu’à son départ en 2019, a détaillé ses symptômes dans les clips des médias sociaux.

Allongée dans un lit d’hôpital en pyjama et en robe de chambre, la star du savon a eu du mal à parler à travers un masque à oxygène l’aidant à respirer correctement.

Elle lui a dit ce qui suit: « La nuit dernière, j’ai eu un peu mal à la tête avant de me coucher et mes sinus – et je me suis réveillée si malade et j’ai dû appeler une ambulance en gros. »

Expliquant qu’elle avait « été testée positive au Covid », Stéphanie a poursuivi : « Je me sens vraiment mal, comme si j’avais été écrasée. Je ne peux pas toucher ma peau car ça me tue.

« Je souffre tellement – ​​oh mon dieu, c’est horrible. C’est arrivé si vite, je ne sais pas, je me suis juste réveillé et je ne pouvais plus bouger.

Révélant qu’elle avait « senti mal » comme avant, elle a présumé qu’elle pouvait juste avoir une infection pulmonaire ou ce dont elle « souffrait normalement » avec sa poitrine.

Toussant et crachotant entre deux paroles, Stéphanie a révélé que ce n’est que lorsqu’elle a atteint l’hôpital qu’on a découvert qu’elle avait un coronavirus.

Faisant suite à une deuxième vidéo après le retrait du masque à oxygène, elle a déclaré aux fans qu’elle « essayait de se rendormir » après avoir reçu des médicaments.

Montrant sa perfusion intraveineuse dans son bras, l’actrice a expliqué : « Ils m’ont fait prendre des liquides et des analgésiques pour essayer de soulager la douleur. »

« Quelqu’un d’autre a-t-il eu mal à la peau ? J’ai l’impression que je ne peux pas toucher ma peau », lui a-t-elle désespérément demandé en la suivant alors qu’elle haletait pour respirer.

Elle a signé en disant qu’elle se sentait «un peu mieux» après avoir utilisé le nébuliseur à oxygène, mais qu’elle souffrait toujours de douleurs intenses à la poitrine.

Stephanie n’a pas encore informé ses 978 000 fans sur Instagram de son état, car il semblait qu’elle restait à l’hôpital.

Son horrible épreuve survient après que la star de Hollyoaks a révélé qu’elle avait trouvé l’amour avec un employé d’un magasin de vélos après s’être séparée de sa co-star Owen Warner.

L’actrice a posté des clichés adorés avec Oliver Tasker après que son ex a confirmé sa romance secrète avec Chloe Ferry de Geordie Shore.

Stéphanie a été interrogée par ses co-stars pour obtenir des informations sur son nouvel homme, à laquelle elle a répondu : « Tu vas l’aimer. C’est la version masculine de moi !

La jeune femme de 28 ans a prouvé qu’elle était sérieuse avec son nouvel amour en montrant qu’ils étaient déjà en vacances ensemble.





L’année dernière, Stéphanie a quitté Hollyoaks avec un « cœur lourd » pour « être heureuse » dans sa vie – mais a admis que ce n’était pas ce qu’elle voulait.

Cela est venu après qu’elle ait courageusement expliqué comment sa lutte contre la dépression l’avait amenée à tenter de se suicider et l’avait laissée en soins intensifs.

Steph a joué Sinead Shelby de 2010 à 2015, avant de reprendre le rôle en 2018 et de partir définitivement un an plus tard en 2019.