L’ancienne star de Hollyoaks, Stephanie Davis, était au mariage d’un ami à peine 48 heures avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital avec Covid

STEPHANIE Davis était au mariage d’un ami deux jours seulement avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital avec Covid.

L’ancienne star de Hollyoaks, 28 ans, qui a joué Sinead O’Connor dans le feuilleton Channel 4 jusqu’à son départ en 2019, a été hospitalisée jeudi soir et placée sous oxygène après avoir été testée positive pour Covid.

Il a depuis été révélé que l’actrice, qui souffre d’asthme, d’allergies et d’anaphylaxie, n’a pas reçu le vaccin contre le coronavirus.

Mais à peine 48 heures plus tôt, Steph avait partagé des clichés du mariage de ses amis sur Instagram.

Elle a assisté au mariage de ses amis Rachel et Jack avec son nouveau petit ami Oliver Tasker.

« Rachel & Jacks Wedding with my Love », a-t-elle posté.

« Félicitations à vous deux, quelle merveilleuse nuit. »

Deux jours plus tard, Steph a expliqué aux fans à quel point elle souffrait «tellement de douleur» alors qu’elle était allongée dans un lit d’hôpital sur un nébuliseur pour aider à stabiliser sa respiration.

Le porte-parole de Stéphanie a déclaré au Courrier en ligne qu’elle n’avait « pas été vaccinée » avant d’attraper le virus et d’être hospitalisée.

«Elle a été isolée et attend une radiographie pulmonaire. Elle est à risque à cause de son asthme sous-jacent », ont-ils expliqué à propos de son état.

« Stéphanie n’a pas encore été vaccinée à cause de ses allergies et de son anaphylaxie », ont-ils ajouté en expliquant pourquoi elle n’avait pas encore reçu le vaccin.

Les patients souffrant d’asthme sévère figuraient en tête de liste des priorités lorsque les vaccins ont été déployés pour la première fois l’année dernière, et les asthmatiques légers ont été inclus dans la deuxième phase de déploiement.

Mais il a été conseillé aux personnes souffrant d’allergies graves ou d’anaphylaxie comme Stéphanie de procéder avec prudence et de consulter un médecin avant de décider de recevoir le vaccin.

Ce matin, Steph a partagé des vidéos avec ses fans détaillant l’horrible épreuve au milieu de la nuit de jeudi après avoir appelé une ambulance.

Allongée dans un lit d’hôpital en pyjama et en robe de chambre, la star du savon a eu du mal à parler à travers un masque à oxygène l’aidant à respirer correctement.

Elle lui a dit ce qui suit: « La nuit dernière, j’ai eu un peu mal à la tête avant de me coucher et mes sinus – et je me suis réveillée si malade et j’ai dû appeler une ambulance en gros. »

Expliquant qu’elle avait « été testée positive au Covid », Stéphanie a poursuivi : « Je me sens vraiment mal, comme si j’avais été écrasée. Je ne peux pas toucher ma peau car ça me tue.

« Je souffre tellement – ​​oh mon dieu, c’est horrible. C’est arrivé si vite, je ne sais pas, je me suis juste réveillé et je ne pouvais plus bouger.

Révélant qu’elle avait « senti mal » comme avant, elle a présumé qu’elle pouvait juste avoir une infection pulmonaire ou ce dont elle « souffrait normalement » avec sa poitrine.

Toussant et crachotant entre deux paroles, Stéphanie a révélé que ce n’est que lorsqu’elle a atteint l’hôpital qu’on a découvert qu’elle avait un coronavirus.

Faisant suite à une deuxième vidéo après le retrait du masque à oxygène, elle a déclaré aux fans qu’elle « essayait de se rendormir » après avoir reçu des médicaments.

Montrant sa perfusion intraveineuse dans son bras, l’actrice a expliqué : « Ils m’ont fait prendre des liquides et des analgésiques pour essayer de soulager la douleur. »

« Quelqu’un d’autre a-t-il eu mal à la peau ? J’ai l’impression que je ne peux pas toucher ma peau », lui a-t-elle désespérément demandé en la suivant alors qu’elle haletait pour respirer.

Elle a signé en disant qu’elle se sentait «un peu mieux» après avoir utilisé le nébuliseur à oxygène, mais qu’elle souffrait toujours de douleurs intenses à la poitrine.

Stephanie n’a pas encore informé ses 978 000 fans sur Instagram de son état, car il semblait qu’elle restait à l’hôpital.

Son horrible épreuve survient après que la star de Hollyoaks a révélé qu’elle avait trouvé l’amour avec un employé d’un magasin de vélos après s’être séparée de sa co-star Owen Warner.

L’actrice a posté des clichés adorés avec Oliver Tasker après que son ex a confirmé sa romance secrète avec Chloe Ferry de Geordie Shore.

Stéphanie a été interrogée par ses co-stars pour obtenir des informations sur son nouvel homme, à laquelle elle a répondu : « Tu vas l’aimer. C’est la version masculine de moi !

La jeune femme de 28 ans a prouvé qu’elle était sérieuse avec son nouvel amour en montrant qu’ils étaient déjà en vacances ensemble.





L’année dernière, Stéphanie a quitté Hollyoaks avec un « cœur lourd » pour « être heureuse » dans sa vie – mais a admis que ce n’était pas ce qu’elle voulait.

Cela est venu après qu’elle ait courageusement expliqué comment sa lutte contre la dépression l’avait amenée à tenter de se suicider et l’avait laissée en soins intensifs.

Steph a joué Sinead Shelby de 2010 à 2015, avant de reprendre le rôle en 2018 et de partir définitivement un an plus tard en 2019.