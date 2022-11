L’ancienne star de “Grey’s Anatomy” Patrick Dempsey fait une plaisanterie pleine d’esprit sur la sortie d’Ellen Pompeo

Alors qu’Ellen Pompeo se prépare à quitter “Grey’s Anatomy” après avoir été dans la série pendant 19 saisons, son ancien co-vedette Patrick Dempsey se moque de son annonce.

Dempsey, qui jouait le Dr Derek “McDreamy” Shepherd, a plaisanté sur la raison exacte de son départ, lors d’une apparition sur “Jimmy Kimmel Live”.

“Elle quitte la série. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle s’est fait prendre en train de voler des pansements sur le plateau”, a commenté le comédien à la lumière de la décision de Pompeo.

“L’a-t-elle vraiment fait ? Finalement, ils l’ont attrapée”, a répondu Dempsey en plaisantant.

“Pouvez-vous imaginer ce qu’elle aurait dans sa maison maintenant après 19 saisons ? Un hôpital complet.”

Bien que le personnage de Dempsey ait été tué en 2015, il s’est ouvert sur l’importance de “Grey’s Anatomy”.

“C’est incroyable, la puissance de cette émission, sa durée et l’impact qu’elle a eu dans le monde”, a ajouté Dempsey. “Cela a profondément changé ma vie et celle de ma famille.”

L’acteur de 56 ans a également révélé qu’il recevait une meilleure attention à l’hôpital après avoir joué dans la série dramatique médicale.

La star de “Enchanted” a également noté que les gens ont avoué que l’émission les avait inspirés à poursuivre une carrière de médecin.

“J’en ai rencontré qui ont dit que c’était à cause de la série”, a-t-il expliqué. “Ils sont allés à l’école de médecine, et maintenant ils pratiquent. C’est depuis combien de temps la série dure. C’est la meilleure chose à propos de la série.”

Pendant ce temps, Pompeo s’est rendue sur Instagram jeudi pour exprimer sa gratitude aux fans de “Grey’s Anatomy” dans une note d’adieu émouvante.

“Je suis éternellement reconnaissant et touché par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoignés, à Meredith GRAY et à la série pendant 19 saisons !” Pompeo a posté avec une photo d’elle devant une enseigne au néon qui dit: “Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour.”

Elle a poursuivi : “À travers tout cela… rien de tout cela… n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous êtes tous des RIDERS et vous avez tous rendu la course si amusante et ICONIQUE !!”

Elle a également assuré aux fans qu’elle ne serait pas une étrangère au Grey Sloan Memorial.

“Je t’aime à la folie et je t’apprécie tout de suite”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas votre première fois sur les montagnes russes… vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude XoE.”

Le dernier épisode de Pompeo sera diffusé en février. Sa note est arrivée une semaine après la finale d’automne de l’émission.

